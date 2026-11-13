Düzce'de nar kahverengi leke hastalığına doğa dostu çözüm konferansı yapıldı

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Düzce Üniversitesi Araştırma Dekanlığı ile Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Narda Kahverengi Leke Hastalığının Doğa Dostu Kontrolü ve Nar Çeşitlerinin Patojene Reaksiyonları" konferansı gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aybike Ayfer Karadağ, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Araştırma Dekanı ve Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Emine Tekin, akademisyenler, sektör temsilcileri, öğrenciler ve yerel üreticiler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Emine Tekin, Araştırma Dekanlığının temel hedefinin Düzce Üniversitesi'nin bilimsel üretim kapasitesini artırmak, nitelikli projeleri teşvik etmek ve bilimsel bilginin toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşmesini desteklemek olduğunu ifade etti. TÜBİTAK kapsamında yürütülen projenin sürdürülebilir tarım, gıda güvenliği ve çevre sağlığı açısından önemine dikkat çeken Prof. Dr. Emine Tekin, proje ekibini tebrik ederek konferansın verimli geçmesini diledi.

Programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Ali Öztürk, üniversitelerin bilimsel araştırmalar ve projeler aracılığıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlamasının önemine değindi. TÜBİTAK projelerinin hazırlanması ve yürütülmesinin yoğun emek ve özveri gerektirdiğini ifade eden Öztürk, projede emeği geçen araştırmacıları tebrik etti.

NAR HASTALIKLARIYLA MÜCADELEDE DOĞA DOSTU YÖNTEMLER ELE ALINDI

Açılış konuşmalarının ardından bilimsel sunumlar bölümüne geçildi. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Prof. Dr. İsmet Yıldırım, yürütülen araştırmanın amacı, kapsamı ve elde edilen keşifler hakkında bilgiler paylaştı. Nar üretiminde önemli verim ve kalite kayıplarına neden olan kahverengi leke hastalığının ekonomik etkilerine değinen Yıldırım, hastalıkla mücadelede kullanılan kimyasal pestisitlerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerine de dikkat çekti.

Ziraat Yüksek Mühendisi Ramazan Karatekin, nar üretiminin Türkiye ekonomisi ve tarımsal ihracat açısından taşıdığı öneme değinerek kahverengi leke hastalığına yönelik saha ve laboratuvar çalışmalarını anlattı.

BİYOLOJİK MÜCADELEDE YARARLI MİKROORGANİZMALARIN ROLÜ

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özer Çalış, narın kahverengi leke hastalığıyla mücadelede kullanılabilecek Trichoderma türlerinin izolasyonu ve tanımlanmasına yönelik araştırmaları ele aldı. Biyolojik mücadelede yararlı mikroorganizmaların hastalık etmenlerini baskılama ve bitkilerin doğal savunma mekanizmalarını güçlendirme özelliklerine dikkat çeken Çalış, elde edilen örneklerden izole edilen fungusların biyolojik mücadelede kullanılabilme potansiyellerinin araştırıldığını ifade etti.

Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İrem Altın ise Düzce topraklarından izole edilen yararlı bakterilerin tanımlanması ve kahverengi leke hastalığı etmenine karşı etkilerinin araştırılmasına yönelik çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen testlerde Alternaria alternata gelişiminin yüzde 95 ile yüzde 100 oranında baskılandığının gözlemlendiğini ifade eden Altın, elde edilen keşiflerin biyolojik mücadele açısından umut verici olduğunu sözlerine ekledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDA BİYOLOJİK ÇÖZÜMLER

Ziraat Mühendisi Halil Köstekli, sürdürülebilir tarım kapsamında yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalar ile biyolojik bitki koruma uygulamalarına ilişkin bilgiler paylaştı. Programın son bilimsel sunumunu gerçekleştiren Dr. Veli Çetin, "Türkiye'de Alternatif Mücadele Preparatlarının Ruhsatlandırılması ve Tarımda Kullanımları" başlıklı sunumunda bitki koruma ürünlerinin geliştirilmesi, biyolojik etkinliklerinin değerlendirilmesi ve ruhsatlandırılması süreçlerini ele aldı.

Düzce Üniversitesi'nin bilimsel araştırma kapasitesini ve sürdürülebilir tarıma yönelik çalışmalarını ortaya koyan konferans, soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı