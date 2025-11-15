Düzce'de Motosiklet Kazalarına Dikkat Çeken Sosyal Deney

Düzce'de sosyal medya içerik üreticisi iki genç, artan motosiklet kazalarına dikkat çekmek amacıyla "sosyal deney" gerçekleştirdi. Gençler, aşırı hız yapan motosiklet sürücüsünü kovaladı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de her gün ortalama 4 kişi motosiklet kazalarında hayatını kaybediyor. Bakanlığın verileri, 2025 yılı itibarıyla 6,3 milyon olan motosiklet sayısının 2026'da 7 milyonu aşmasının beklendiğini ortaya koyuyor.

Düzce'de de motosiklet kullanımındaki artış, kaza oranlarına yansırken, güvenlik güçleri denetimlerini artırarak kazaların önüne geçmeye çalışıyor.

Bu konuya farkındalık oluşturmak isteyen sosyal medya içerik üreticileri Muhammet Bişgin ve Yasin Günaydın, şehir merkezinde bir sosyal deney düzenledi. Bişgin ve Günaydın, aşırı hızlı giden bir motosikleti kovaladı. Çevredekilerin ilgiyle izlediği deneyde, sürücülere kural ihlallerinin tehlikeleri anlatılmak istendi.

"Hayatınıza yön verin ve sağlıklı yaşayın"

Sosyal deneyin amacını anlatan Muhammet Bişgin, artan motosiklet kazalarına dikkat çekmek istediklerini belirtti. Bişgin, "Her gün onlarca motosiklet kazası oluyor. Kasksız, ekipmansız ve aşırı hız yapan kardeşlerimize sosyal bir mesaj vermek istedik. Dikkatlerini çekmek ve dikkatli gitmelerini sağlamak istedik" dedi. - DÜZCE