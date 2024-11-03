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Düzce'de Kızılay Haftası Coşkuyla Kutlandı

Düzce'de Kızılay Haftası Coşkuyla Kutlandı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ilkokul öğrencileri Kızılay Haftası etkinliğinde duygusal gösteriler gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrenciler, Kızılay'ın afetlerdeki rolünü sahneledikleri oratoryo ile anlattı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ilkokul öğrencileri hazırladıkları gösterilerle Kızılay Haftası kutlandı.

Düzce'de 29 Ekim-4 Kasım tarihlerini kapsayan Kızılay Haftası düzenlenen etkinlikle kutlanıyor. Akçakoca Cumhuriyet İlkokulunda öğrenciler tarafından düzenlenen Kızılay Haftası etkinliği saygı duruşunda bulunması ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Etkinlikte okul öğrencileri tarafından, Kızılay şiirleri okunup, çeşitli gösteriler gerçekleştirildi. Öğrencilerin deprem oratoryomu izleyenlerden tam not aldı. Yaşanan büyük bir depremi sahneleyen çocuklar Kızılay'ın afet sonrası yaptıklarını anlattıkları sahneler duygu dolu onlara sahne oldu.

Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, Kızılay bilincini gençlere çocuklara aşılamaya çalıştıklarını belirterek "Kızılay tüm insanlığın umudu ve zor zamanların dostudur. Ülkemizin her köşesinde birçok alanda yardım faaliyetlerini sürdüren Kızılay, Dünya'nın birçok noktasında da mazlum milletlerin yardımına koşmaktadır" dedi.

Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, vatandaşın en zor zamanında afet anında Kızılay'ın her zaman vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Programa katılan Kaymakam Mustafa Can, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Kızılay Başkanı Halil Aydın, sevilen sanatçı Nurullah Çelebi, öğrencilerle birlikte resim yaptı, ardından fotoğraf çekilmesiyle program sona erdi.

Programda Kızılay gönüllüleri öğrencilere ikramda bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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