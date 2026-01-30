Haberler

Off-road başkanını çileden çıkaran manzara

Off-road başkanını çileden çıkaran manzara
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar nedeniyle mahsur kalan aile ve onlara yardım götüren jandarma ekipleri, Düzce Safari ve Off Road Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak tarafından kurtarıldı. Albayrak, uygun olmayan araçlarla dağ yollarına çıkan sürücüleri eleştirerek, bu tür durumların devlet memurlarına zarar verdiğini belirtti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar nedeniyle mahsur kalan aileyi ve onlara yardıma giderken kara saplanan jandarma ekiplerini Düzce Safari ve Off Road Kulübü (DÜSOFF) Başkanı Mehmet Albayrak kurtardı. Albayrak, arazi şartlarına uygun olmayan araçla yaylaya çıkan sürücüye, "Burası kara yolu değil. Vallahi yazık günah. Devletin memuruna yazık günah, uğraştıkları işlere bakın" diyerek tepki gösterdi.

Eskişehir'den gezi amaçlı Düzce'ye gelen aile, otomobille Abant'a geçmek isterken kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Samandere Şelalesi ile Sinekli Yaylası güzergahında mahsur kaldı. Ailenin yardım çağrısı üzerine bölgeye Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Önce jandarmayı, sonra aileyi kurtardı

Zorlu hava ve yol şartları nedeniyle jandarma ekipleriyle de irtibatın kesilmesi üzerine kış aylarında Sinekli Yaylası'ndaki dağ evinde ikamet eden DÜSOFF Başkanı Mehmet Albayrak devreye girdi. Albayrak, önce jandarma aracını, daha sonra da mahsur kalan aracı kurtardı. Tam donanımlı arazi aracıyla yola çıkan Albayrak, mahsur kalan aracın kış şartlarına ve araziye uygun olmamasına tepki göstererek, "Koskoca devletin jandarmasını bu yollara sokuyorlar. Keyfine göre dağlara çıkmaya çalışanlar yüzünden devletin jandarması gidiyor, bizler gidiyoruz. 2 çeker araç, Eskişehir'den gelmişler. Bu iş değil. Ormana girilmez tabelası varsa, bunun cezası olmak zorunda. Böyle olmaz. Burası karayolu değil. Vallahi yazık günah. Devletin memuruna yazık günah, uğraştıkları işlere bakın" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü