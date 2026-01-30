Off-road başkanını çileden çıkaran manzara

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar nedeniyle mahsur kalan aileyi ve onlara yardıma giderken kara saplanan jandarma ekiplerini Düzce Safari ve Off Road Kulübü (DÜSOFF) Başkanı Mehmet Albayrak kurtardı. Albayrak, arazi şartlarına uygun olmayan araçla yaylaya çıkan sürücüye, "Burası kara yolu değil. Vallahi yazık günah. Devletin memuruna yazık günah, uğraştıkları işlere bakın" diyerek tepki gösterdi.

Eskişehir'den gezi amaçlı Düzce'ye gelen aile, otomobille Abant'a geçmek isterken kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Samandere Şelalesi ile Sinekli Yaylası güzergahında mahsur kaldı. Ailenin yardım çağrısı üzerine bölgeye Bolu'nun Mudurnu ilçesi Taşkesti Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Önce jandarmayı, sonra aileyi kurtardı

Zorlu hava ve yol şartları nedeniyle jandarma ekipleriyle de irtibatın kesilmesi üzerine kış aylarında Sinekli Yaylası'ndaki dağ evinde ikamet eden DÜSOFF Başkanı Mehmet Albayrak devreye girdi. Albayrak, önce jandarma aracını, daha sonra da mahsur kalan aracı kurtardı. Tam donanımlı arazi aracıyla yola çıkan Albayrak, mahsur kalan aracın kış şartlarına ve araziye uygun olmamasına tepki göstererek, "Koskoca devletin jandarmasını bu yollara sokuyorlar. Keyfine göre dağlara çıkmaya çalışanlar yüzünden devletin jandarması gidiyor, bizler gidiyoruz. 2 çeker araç, Eskişehir'den gelmişler. Bu iş değil. Ormana girilmez tabelası varsa, bunun cezası olmak zorunda. Böyle olmaz. Burası karayolu değil. Vallahi yazık günah. Devletin memuruna yazık günah, uğraştıkları işlere bakın" şeklinde konuştu. - DÜZCE