Haftalık değerlendirme toplantıları yapılacak
Düzce Valisi Mehmet Makas, il genelindeki projelerin etkin takibi için haftalık değerlendirme toplantıları yapılacağını açıkladı. Toplantılarda mevcut projeler, yatırımlar ve kamu hizmetlerinin kalitesi üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında, il genelinde yürütülen çalışmaların daha etkin ve koordineli şekilde takip edilmesi amacıyla haftalık değerlendirme toplantıları yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen ilk toplantıda, Düzce'de devam eden projeler ile planlama aşamasında bulunan yatırımlar ele alındı. Vali Yardımcıları tarafından projelerin mevcut durumu, ilerleme seviyeleri ve karşılaşılan hususlar hakkında Vali Mehmet Makas'a kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda; kamu yatırımlarının hızlandırılması, projelerin zamanında ve verimli şekilde tamamlanması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması konuları üzerinde duruldu. Ayrıca, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin yol haritası değerlendirildi. Vali Makas, toplantıda yaptığı değerlendirmede, düzenli olarak gerçekleştirilecek haftalık toplantıların, projelerin yakından takip edilmesine ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Toplantıların, Düzce'nin gelişimi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin artırılması hedefi doğrultusunda aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - DÜZCE

