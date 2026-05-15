Haberler

Düzce'de Gençlik Haftası coşkusu başladı

Düzce'de Gençlik Haftası coşkusu başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de Gençlik Haftası etkinlikleri, Atatürk Anıtı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Törende 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesindeki önemi vurgulanırken, hafta boyunca sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı belirtildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Programda 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yapılırken, hafta boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Düzce'de Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Anıtpark'taki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticileri, şube müdürleri, yurt müdürleri, gençlik merkezi müdürleri, gençler ve vatandaşlar katıldı. Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirterek gençlerin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Arslantürk, Gençlik Haftası boyunca Düzce genelinde sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenleneceğini söyledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107'nci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
İçişleri Bakanlığı'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

Bakanlık çok sayıda ili acil kodla uyardı! Hepsi peş peşe yaşanacak
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAtilla Kağan:

Allah gençlerimize zeval vermesin vatan millet sevgisiyle büyüsünler bu bayramlar birlik beraberlik için çok kıymetli dualarımız hep onlarla

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYıldız Ozkan:

Güzel güzel etkinlik yapın da ekonomi bu haldeyken gençlerin aklı fikri işsizlikte zaten! Buna da şükür yani başka bişey diyemiyorum!!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHande Kiziler:

Genç kızların da bu etkinliklerde eşit şekilde görünmesi gerekiyor ama hep erkekler ön planda, bu çok sinir bozucu.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde TikTok çekip kombinini gösterdi

Bu kadarına da pes! Dedesinin cenazesinde yaptığına bakın
İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Bernardo Silva'dan açıklama

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Transferi için tarih verdi

Trump'tan ABD dönüşünde olağanüstü önlem, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı

Casusluk korkusu bunu da yaptırdı, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı
Alanyaspor, Joao Pereira ile nikah tazeledi

İmzalar atıldı!
Yozgat'ta okul servisi faciası, 2 öğrenci ve şoför hayatını kaybetti

Evlerine dönüyorlardı: Yozgat'ta okul yolunda facia
İsrail'e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek'e 3 yıl hapis

İsrail'e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek'e 3 yıl hapis
Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın