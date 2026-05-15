Düzce'de Gençlik Haftası coşkusu başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Programda 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yapılırken, hafta boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği belirtildi.

Düzce'de Gençlik Haftası ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Anıtpark'taki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticileri, şube müdürleri, yurt müdürleri, gençlik merkezi müdürleri, gençler ve vatandaşlar katıldı. Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirterek gençlerin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Arslantürk, Gençlik Haftası boyunca Düzce genelinde sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenleneceğini söyledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107'nci yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği öğrenildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı