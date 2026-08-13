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Cumayeri'nde Fındıkta İyi Tarım Uygulamaları Denetimi

Cumayeri'nde Fındıkta İyi Tarım Uygulamaları Denetimi
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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, Fındıkta İyi Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında Iğdır Köyü'nde 22 üreticinin alanları denetlendi. Gübreleme, bitki besleme, zirai mücadele ve kayıtlar mevzuata uygunluk açısından incelendi; üretimin kayıt altına alınması, çevre ve insan sağlığının korunması hedefleniyor.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde, fındık üretiminde kalite ve güvenilirliği artırmak amacıyla İyi Tarım Uygulamaları kapsamında saha denetimleri gerçekleştirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle 2026 yılında yürütülen Fındıkta İyi Tarım Uygulamaları Projesi kapsamında Iğdır Köyü'nde gerçekleştirilen denetimlerde, projede yer alan 22 fındık üreticisinin üretim alanları yerinde incelendi.

İl Müdürlüğü koordinasyonunda yetkili kontrol ve sertifikasyon kuruluşu tarafından yapılan kontrollerde; üreticilerin gübreleme, bitki besleme ve zirai mücadele uygulamaları ile üretim kayıtları, ilgili mevzuat ve İyi Tarım Uygulamaları kriterleri doğrultusunda değerlendirildi.

Denetimlerle birlikte fındık üretiminin tüm aşamalarının kayıt altına alınması, çevre ve insan sağlığının korunması ve güvenilir tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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