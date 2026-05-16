Özel bireyler üniforma giyip yemin etmenin gururunu yaşadı

Güncelleme:
Düzce'de Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen temsili askerlik yemin töreninde özel bireyler, üniforma giyip Türk bayrağı ve silahların üzerine el koyarak yemin etti. Duygusal anların yaşandığı törende aileler de mutluluğa ortak oldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de "Engelliler Haftası" dolayısıyla düzenlenen temsili askerlik yemin töreninde özel bireyler, üniforma giyip Türk bayrağı ve silahların üzerine el koyarak yemin etmenin gururunu yaşadı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı tarafından Engelliler Haftası kapsamında "Temsili Askerlik Yemin Töreni" düzenlendi. Bir günlük askerlik sevinci yaşayan özel bireyler, askeri üniformalarını giyerek tören alanında yerini aldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ailelerinin ve protokol üyelerinin huzurunda törene katılan özel bireyler, ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyarak temsili askerlik yemini etti. Duygusal anların yaşandığı törende özel bireylere, askerliklerini tamamladıklarını simgeleyen terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Aileler de evlatlarının yaşadığı mutluluğa ortak oldu.

Düzce Valisi Mehmet Makas, özel bireylere hayatları boyunca sağlık, huzur ve başarı temennilerini iletti.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Mustafa Tetik'te yemin eden özel bireylerle gurur duyduklarını söyledi.

Törene katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'da özel bireylere terhis belgesi verdi. - DÜZCE

