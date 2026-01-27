Düzce'de elektrikle ilgili sorunlar aktarıldı

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce'de elektrikle ilgili sorunları ve talepleri SEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı aktardı.

Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve beraberindekiler SEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ile bir araya geldi.

Milletvekili Öztürk ziyaret ile ilgili olarak "Düzce'miz genelinde uzun süredir gündemimizde olan elektrikle ilgili sorunları ve taleplerimizi kapsamlı şekilde ele alma imkanı bulduk. Elektrik altyapısının güçlendirilmesi, özellikle sık arıza yaşanan bölgelerde trafo yenilemeleri, artan nüfus ve sanayiyle birlikte oluşan kapasite ihtiyacı ile planlanan yeni yatırımlar üzerine detaylı değerlendirmelerde bulunduk. Samimi yaklaşımı ve şehrimizin ihtiyaçlarına gösterdiği duyarlılık için Genel Müdür Danacı'ya teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE