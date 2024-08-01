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Düzce'de depremde hasar alan camiler incelendi

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Düzce'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hasar alan ve yeniden yapılan camiler Vali Yardımcısı Ömer Sağlam tarafından incelendi. Sağlam, devam eden cami inşaatlarının son durumu hakkında bilgi aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alan ve yıkılıp yerine yenisi yapılan camileri Vali Yardımcısı Ömer Sağlam yerinde inceledi.

Vali Yardımcısı Ömer Sağlam Müftü Osman Aydın'la birlikte yapımı devam eden camileri ziyaret etti.

23 Kasım 2022 depreminde ağır hasar alıp yıkıldıktan sonra inşaatları devam eden Kazukoğlu, Çakırlar Mahallesi camileri, Bataklı Çiftlik, Yayakbaşı, İhsaniye ve İstilli köylerinde yapılan cami inşaatlarının son durumu ile ilgili bilgiler aldı. Son olarak ise Beyköy Beldesi Kültür Mahallesinde merhum Hacı Hikmet Şen adına evlatları tarafından yapımı üstlenilen camiyi ziyaret eden Vali Sağlam, burada incelemelerde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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