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Düzce'de 15 Temmuz'un 10. yılında 10 bin kişi meydanları doldurdu

Düzce'de 15 Temmuz'un 10. yılında 10 bin kişi meydanları doldurdu
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Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde yaklaşık 10 bin kişi anma programına katıldı. Mehteran takımı eşliğinde düzenlenen yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla kortej oluşturdu. Vali Mehmet Makas, milli birlik ve beraberlik vurgusu yaparak darbe girişimine karşı milletin duruşunu anlattı. Program dualar ve etkinliklerle sona erdi.

Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programına yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Düzce'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü çerçevesinde darbe girişiminin 10. yılında Düzceliler meydanları boş bırakmadı. Mehteran takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şehir merkezinde kortej oluşturdu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler anılırken, milli birlik ve beraberlik mesajları verildi. Program boyunca mehteran takımının marşları eşliğinde yürüyen vatandaşlar, düzenlenen etkinliklerle 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünü andı.

Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı programda konuşan Düzce Valisi Mehmet Makas, "15 Temmuzda bize son 200-300 yılda aramıza sokmuş oldukları kendi ajanlarıyla satın almış oldukları devşirmelerle adeta siz beceremezsiniz siz yapamazsınız batı en iyisini yapar siz patates yetiştirin siz fasülye dikin siz köyünüzü terk etmeyin teknolojiyi biz üretelim uçağı topu tüfeği biz üretelim siz bizden satın alın siz bizim pazarımız olun ve bizim atadığımız sömürge valileri tarafından yönetilin diye bir dayatma vardı. Ama bu millet kendi liderlerinin önderliğinde ayağa kalktı tekrar bir arslanın evladı olduğunu osmanlı torunu olduğunu tekrar dünyaya hükmetmesi gerektiğini uyanarak dirilerek anladı" ifadelerini kullandı.

Anıtpark meydanında gerçekleştirilen programda Mehteran takımının gösterilerinin yanı sıra çeşitli anma etkinlikleri yapılan dualar ve anma programının ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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