Düzce'de Biner Ailesinin Anlamlı İftar Sofrası

DÜZCE(İHA) – Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketine tanık olan ve ardından Düzce'de kendilerine yeni bir yaşam kuran Biner ailesi, iftar sofrasında Vali Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan'ı ağırladı.

6 Şubat 2023'te Türkiye, tarihinin en yıkıcı ve ölümcül felaketini yaşadı. İki büyük depreme Hatay ilinin Kırıkhan ilçesinde yakalanan Evren-Münevver Biner çifti daha sonra çocukları Zehra ve Kenan'ı da alarak Düzce'ye yerleşti.

Vali Selçuk Aslan eşi Pınar Aslan ile birlikte Biner ailesinin sıcak iftar sofrasına konuk oldu. Anlamlı bir akşam yaşandığının altını çizen Aslan "Evren-Münevver Biner çiftinin sıcak sofrasına misafir olduk. Aile bireylerinin güçlü bağları ve birbirlerine duydukları derin sevgiyle bizlere anlamlı bir iftar akşamı yaşatan, misafirperverlikleriyle gönlümüzde iz bırakan Biner ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Değerli ailemizin evlatları Zehra ve Kenan'a eğitim hayatında başarılar dileyerek, yaklaşan Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE