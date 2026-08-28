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Düzce'de 'Ailemle Üretiyorum, Birlikte Büyüyorum' Etkinliği

Düzce'de 'Ailemle Üretiyorum, Birlikte Büyüyorum' Etkinliği
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Düzce’de aile katılımını güçlendirmek ve çocukların gelişimine katkı sunmak amacıyla "Ailemle Üretiyorum, Birlikte Büyüyorum" etkinliği düzenlendi.

Düzce'de aile katılımını güçlendirmek ve çocukların gelişimine katkı sunmak amacıyla "Ailemle Üretiyorum, Birlikte Büyüyorum" etkinliği düzenlendi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Atalı Anaokulu yürütücülüğünde gerçekleştirilen "Ailemle Üretiyorum, Birlikte Büyüyorum" etkinliği; okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yeni eğitim öğretim yılı kapsamında vurguladığı "Selamlaşma" teması doğrultusunda düzenlenen programda, "Ailemle Üretiyorum, Birlikte Büyüyorum" ve "Bu Yıla Selamlaşarak Başlıyorum" temaları ele alındı. Atalı Anaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, okul kurucuları, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Müdürü Gülşen Özer, aile katılımının çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekerek okul ve aile iş birliğini güçlendiren bu tür etkinliklerin değerli olduğunu ifade etti.

Etkinlik kapsamında Uzman Psikolog Hülya Cengiz tarafından "Çocukla Bağ Kurma Atölyesi" gerçekleştirilirken, Çevre Mühendisi İsmail Ertan tarafından "Gıda Okuryazarlığı ve Sağlıklı Besin Seçimi (Etiket Okuma)" başlıklı eğitim verildi.

Program, aileler ve çocukların birlikte katıldığı "Sağlıklı Atıştırmalık Hazırlama Atölyesi" ile devam etti. Doğa ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen mavi yemiş (yaban mersini) fidan dikimi de etkinliğe renk kattı. Ailelerin çocuklarıyla birlikte öğrenme, üretme ve paylaşma deneyimi yaşadığı program; belge takdimi, ikramlar ve kapanış etkinliğiyle sona erdi.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, aile katılımını artıran ve çocukların sosyal, duygusal ve yaşam becerilerini destekleyen eğitim faaliyetlerinin yıl boyunca sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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