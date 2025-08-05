Düzce'de Ağaçlandırma Çalışmalarına Destek: 200 Afet Fidanı Toprakla Buluşturuldu

Düzce'de Ağaçlandırma Çalışmalarına Destek: 200 Afet Fidanı Toprakla Buluşturuldu
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Divapan, 'Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi' kapsamında Düzce'de yanan ormanların yeniden tesis edilmesi amacıyla 200 adet afet fidanı toprakla buluşturdu. Yetkililer, fidanların daha yeşil ve temiz bir Türkiye için umut olacağını belirtti.

DÜZCE(İHA) – Ülkemizde meydana gelen yangınlar sonrasında ağaçlandırma çalışmalarına hız verildi. Divapan Entegre de Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesine bir 200 afet fidan ile destek verdi.

Divapan tarafından 'Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Projesi' kapsamında, ülkemizde yanan ormanların yeniden tesis edilmesi amacıyla Düzce'de bin 200 adet fidanı toprakla buluşturuldu. Yetkililer "Fidanlarımız, daha yeşil ve daha temiz bir Türkiye umudu olarak büyüyecek ve ülkemizin geleceğine nefes olacaktır" dedi.

Yüzde 55'i ormanlık olan Düzce'de son 20 yılda 59 milyon 154 bin 791 fidan toprakla buluştu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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