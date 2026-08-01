Düzce’de ağabey ve kardeşinden örnek bağış

Düzce'de 12 ve 13 yaşındaki kardeşler 3 yıldır özenle bakarak uzattıkları saçlarını lösemili çocuklara moral olması için bağışladılar. Berber koltuğuna oturan ağabey ve kardeşin bağışı duygulandırırken, vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Düzce'de 12 yaşındaki Mustafa ve 13 yaşındaki Ahmed Zorlu kardeşler, babaları Ali Zorlu'nun da teşvikiyle saçlarını uzatmaya başladı. Tam 3 yıl boyunca uzayan saçlarını kestirmeyi, düşünmeyen iki kardeş kanserli ve özellikle lösemi hastası çocukların kemoterapiler sırasında saçlarını döküldüğünü ve morallerinin bozulduğunu öğrendikleri haberi görmeleriyle düşünceleri değişti. Kanserle Savaşanlar Derneği'nin saçları dökülen çocuklar için başlattığı 'saçın saçım olsun' kampanyası için 2 kardeş, saçların kanserli kardeşlerine verme kararı aldı. Babaları Ali Zorlu'nun önerisiyle berber koltuğuna oturan Mustafa ve Ahmed Zorlu kardeşler yıllardır uzattıkları saçlarını kanser tedavisi gören kardeşlerine bağışladırlar.

Kampanyayı görür görmez çocuklarıyla paylaştığını ve onlarında saçlarını kestirmeyi kabul ettiğini belirten Baba Ali Zorlu, "Çocuklarımın saçlarını uzatıyorduk. Uzun saçı seviyoruz biz. Sonra bir kampanya gördük. Kan ser Savaşçıları Derneği'nin 'saçın saçım olsun' kampanyasını. Lösemili çocuklar için. Çocukları saçlarını uzatmışken kampanyaya katılalım istedik. Çocuklarım 3 yıldır saçlarını uzatıyordu. Şimdi artık kesim zamanı. Kesilen saçlarını lösemili çocuklara bağışlayacağız. Ben söyledim çocuklarıma onlarda bana destek verdiler" dedi.

"Saçlarımız kanserli kardeşlerimize gidecek"

Saçlarını lösemili kardeşlerine bağışlayan Mustafa Zorlu ise oturduğu berber koltuğunda yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Saçlarımı 2-3 yıldır uzatıyorum. Şimdi saçlarım kesilecek ve kanserli kardeşlerime gidecek. Saçları uzun olan arkadaşlarımı da bu kampanyaya katılarak saçlarını kesip kanserli kardeşlerimize bağışlasınlar."

"Bilinçli ve duyarlı çocuklara ve ailesine teşekkür ederim"

Berberde sıra bekleyen Bayram Bayoğlu isimli vatandaş ise, "Küçük çocukların böyle bir şey düşünmesi ailelerinin destek vermesi bilinçli bir aile olduğunu gösteriyor. Bu tabloyu görünce insan duygulanıyor. Küçücük çocuklara umut olacak belki de bizim her gün kestirdiğimiz, döktüğümüz, attığımız saçlarımız bu çocuklarımızdan çıkacak başka çocukların hayalini gerçekleştirecek. Onların verdiği o savaşta, mücadele de onlara büyük bir destek olacak. Çocuklarımızı böyle gördüğümüzde bizleri duygulandırıyor. Çok güzel bir şey. Ailelerimizin, çocuklarımızın bilinçlenmesi lazım. Çocukların babası Ali Beye ve çocuklarına çok teşekkür ederim."

"Meslek hayatımda ilk defa oluyor"

Çocukların saçını kesen 27 yıllık berber Mustafa Yavuz Gelinci ise duygulandığını belirterek, şöyle konuştu, "Mesleğe başladığımdan beri ilk defa böyle bir olaya şahit oluyorum. Çocuklara ve babaları Ali Kardeşime çok teşekkür ederim. Başka arkadaşları da bu kampanyaya davet ediyorum. Çok duygulandım, mutlu oldum. Onlara çok teşekkür ederim."

Kesilen saçlar ise kampanyaya gönderilmek üzere bir araya toplandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı