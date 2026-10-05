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Düzce'de acil çağrı hizmetleri Vali Makas başkanlığındaki toplantıda ele alındı

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Düzce'de acil çağrı hizmetleri Vali Makas başkanlığındaki toplantıda ele alındı
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Düzce'de acil çağrı hizmetlerinin etkin yürütülmesi, Vali Mehmet Makas başkanlığındaki Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda ele alındı. Kurum amirlerinin katıldığı toplantıda, ihbarlara hızlı müdahale için kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı.

Düzce'de acil çağrı hizmetlerinin daha etkin ve koordineli yürütülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon süreçleri ele alındı.

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde, Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında düzenlenen toplantıya, acil çağrı hizmetlerinde görev alan ilgili kurumların amirleri ve yöneticileri katıldı. Toplantıda, kent genelinde yürütülen acil çağrı hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirilirken, vatandaşlardan gelen ihbarlara hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmesi noktasında kurumlar arası koordinasyonun önemi üzerinde duruldu. Acil durumlarda ilgili birimler arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, hizmetlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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