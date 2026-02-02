Haberler

Acil durumlarda tek numara 112

Acil durumlarda tek numara 112
Güncelleme:
Düzce'de vatandaşların acil durumlarda hızlı ve doğru yardım alabilmesi amacıyla 'Acil Durumlarda Tek Numara 112' farkındalık çalışmaları sürdürülüyor. 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, bilgilendirme afişleri ile toplumda artırmayı hedefliyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de acil durumlarda vatandaşların doğru ve hızlı şekilde yardım alabilmesini sağlamak amacıyla 'Acil Durumlarda Tek Numara 112' farkındalık çalışmaları sürdürülüyor.

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen tanıtım faaliyetleri devam ediyor. Ekipler tarafından kent genelindeki üst geçitlere asılan tanıtım afişleriyle, vatandaşların 112 Acil Çağrı Sistemi hakkında bilgilendirilmesi hedefleniyor. Hazırlanan afişlerle, acil durumlarda tek numara olan 112'nin doğru kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Yetkililer, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin; sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye ve diğer acil hizmetlere hızlı ve koordineli erişim sağladığını vurgulayarak, vatandaşların acil olmayan durumlarda hattı meşgul etmemesinin hayati önem taşıdığını ifade etti. Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü, yürütülen tanıtım çalışmalarıyla toplumda bilinç düzeyini artırmayı hedeflerken, "112 her zaman yanınızda" mesajını güçlü bir şekilde vermeye devam ediyor. - DÜZCE

