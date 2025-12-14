Haberler

Duyarlı vatandaştan örnek davranış: Yolda bulduğu kumruya su verip veterinere teslim etti

Düzce'de bir köy yolunda uçamayan bir kumruyu bulan Şahin Tok, kuşa su ve yiyecek vererek veteriner hekimle işbirliği yaparak hayvanı kurtardı. Yavru kumrunun sağlık durumu iyi olduğu belirtiliyor ve doğaya salınacağı öğrenildi.

Düzce'de köyüne giden bir vatandaş, yol kenarında uçamayan kumruyu fark ederek yardımına koştu. Kutuda su ve yiyecek verdiği kuşu veterinere teslim eden duyarlı vatandaşın davranışı takdir topladı.

Düzce şehir merkezinden merkeze bağlı Yenitaşköprü köyüne giden Şahin Tok, yol kenarında uçmaya çalışan ancak başarılı olamayan bir kuş gördü. Kuşun türünün orman güvercini olarak da bilinen kumru olduğunu anlayan Tok, hayvana zarar gelmemesi için hemen kutuya koydu. Hafta sonu olması nedeniyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden kimseye ulaşamayan Tok, kuşu özel bir veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Hekim Aykut Ekinci ile birlikte kuşu inceleyen Tok, kumrunun sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendi.

"Etrafa bakındım yuvası var mı diye ama yuvasını da göremedim"

Eliyle su verdiğini belirten duyarlı vatandaş Şahin Tok, "Köye giderken yolda bir kuş buldum. Baktım uçamıyordu. Etrafa bakındım yuvası var mı diye ama yuvasını da göremedim. Sonrasında aldım onu bir karton buldum. Kutunun içine koydum. Elimle biraz su verdim. Arabamda kırıntılar vardı onları da verdim. Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğüne gittim kapalıydı. Sonra ise veteriner hekim Aykut Ekinci'ye ulaştık. Sağolsun kendisi de yardımcı oldu. Bakımını yapıp Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine vereceğini söyledi" diye konuştu.

"Kumru bir süre daha bakılıp sonrasında doğaya bırakılabilir"

Muayene sonrası konuşan Veteriner Hekim Aykut Ekinci, "Duyarlı vatandaşımız sokakta bulduğu yavru kumruyu bizlere getirdi. Yaptığımız sağlık kontrollerinde herhangi bir problem görmedik. Muhtemelen ilk uçuş deneyimi bu yavrucağın başarısız oldu. Veteriner hekimler sadece evcil hayvanlara bakmıyor aynı zamanda yabani hayvanlara da destek olmaktadır. Kumruya ise bir süre daha bakılıp sonrasında doğaya bırakılabilir" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
