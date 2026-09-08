Düşünce Rotası Derneği’nden yeni eğitim dönemi için güvenli ulaşım çağrısı

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde tüm paydaşlara çağrıda bulunarak, öğrenci servislerinde güvenliğin en üst seviyede tutulması için ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin okullarına huzur ve güven içinde ulaşabilmelerinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, servis araçlarındaki denetimlerin önemine dikkat çekti. Çocukların eğitim yuvalarına huzurla ulaşmasının toplumsal bir öncelik olduğunu vurgulayan Köse, tüm süreçlerin eksiksiz yürütülmesi adına şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın güvenliği her şeyden önce gelir. Yeni eğitim-öğretim dönemi başlarken, servis araçlarımızın teknik donanımlarından sürücü ve rehber personelimizin yeterliliğine kadar her detayda iş birliği içinde olmalıyız. Velilerimizin çocuklarını güvenle uğurlayabilmesi için ilgili tüm kurumların ve işletmelerin hassasiyetle çalışacağına inanıyoruz."

Açıklamasının sonunda yeni dönemin tüm öğrenci, öğretmen ve velilere başarı ve güven getirmesini dileyen Köse, kazasız ve huzurlu bir eğitim yılı temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı