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Dur ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin 'dur' ihtarında bulunduğu şüpheli, otomobil ile kaçarken çarptığı polis memurunu yaraladı. Polis memuru hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin "dur" ihtarında bulunduğu şüpheli, otomobil ile kaçarken çarptığı polis memurunu yaraladı.

Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekipleri, şüphelendikleri 34 EEP 531 plakalı otomobili Önder Caddesi'nde durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobil, önce karşı yönden gelen otomobile daha sonra polis motosikletine çarptı.

Motosikletten düşen polis memuru yaralanırken, sürücü otomobil ile kaçtı. Polis memuru Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobil terk edilmiş olarak bulundu.

Yaşananlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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