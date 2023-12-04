Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in hayatı belgesel oldu. Modern Türk kadınını dünyaya tanıtmayı amaçlayan belgesel, "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınmasının yıldönümünde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Antalyalı izleyicilerle buluşacak.

Dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in başarı dolu müthiş kariyeri ve olağanüstü hayat hikayesini anlatan "Türk Kızı, Gök Kızı, Atatürk Kızı; Sabiha Gökçen" isimli belgesel 5 Aralık Salı saat 18.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde gösterilecek. "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Tanınması'nın yıldönümü etkinlikleri kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla seyirciyle buluşacak gösterim sonunda söyleşi düzenlenecek. Söyleşide Yapımcı-Yönetmen Gülşah Çeliker, 5 yıllık bir çalışmanın sonunda ortaya çıkan belgeselin hikayesini anlatacak.

CUMHURİYET TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Belgeselde; genelde Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve özelde havacılık tarihi ile Atatürk Türkiye'sinde, barış ve kadın temaları beraber ele alındı. 'Türk Kızı, Gök Kızı, Atatürk Kızı: Sabiha Gökçen' adındaki belgeselde, ciddi bir ekip çalışması ile Rusya, Amerika, Fransa, Yunanistan Yugoslavya başta olmak üzere pek çok ülkeden elde edilen arşivlerden faydalanıldı. Bu arşivlerin Türkiye'de ilk kez yayınlanması da belgesele ayrı bir değer kazandırdı. 52 dakikalık belgeselde; Sabiha Gökçen ile hayattayken yapılan özel röportajların yanı sıra, ünlü tarihçi Cemal Kutay ve Atatürk'ün manevi kızı Ülkü Adatepe, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Türkiye'nin ilk jet pilotlarından Korkut Efe gibi birbirinden değerli isimlerle yapılmış röportajlar da yer alıyor.