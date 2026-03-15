TÜKODER Erzurum Şubesi'nden Dünya Tüketiciler Günü mesajı

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada tüketici haklarının korunmasının ve tüketici bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Başkan İspirli, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nün tarihçesine değinerek, tüketici hakları kavramının ilk kez 15 Mart 1962 yılında ABD Başkanı John F. Kennedy'nin Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada dile getirildiğini hatırlattı. Birleşmiş Milletler'in 1985 yılında aldığı kararla bu tarihin Dünya Tüketici Hakları Günü olarak ilan edildiğini ifade etti.

Türkiye'de tüketicinin korunmasının anayasal güvence altında olduğuna dikkat çeken İspirli, Anayasa'nın 172'nci maddesinde yer alan "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır" hükmü ile tüketici haklarının devlet güvencesi altında olduğunu söyledi.

"Bilinçli tüketim kaliteli üretimi artırır"

Erzurum'da tüketici bilincinin artırılması amacıyla bilgilendirme ve eğitim çalışmalarının devam ettiğini belirten İspirli, tüketicilerin alışveriş yaparken dikkat etmesi gereken konulara değindi.

İspirli, "Tüketiciler öncelikle gerçek ihtiyaçlarını belirlemeli, satın alacakları ürünlerin fiyat ve kalite açısından araştırmasını yapmalıdır. Alışveriş sırasında mutlaka fiş veya fatura alınmalı, ürünün garanti ve iade koşulları öğrenilmelidir. Bilinçli tüketim hem tüketiciyi korur hem de kaliteli üretimin artmasına katkı sağlar." dedi.

İnternet alışverişlerine dikkat

Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerin arttığına dikkat çeken İspirli, tüketicilere güvenilir sitelerden alışveriş yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İspirli, "İnternetten alışveriş yaparken satıcı firmanın açık adresi, iletişim bilgileri ve güvenilirliği mutlaka kontrol edilmelidir. Mesafeli satış sözleşmesi incelenmeli ve ödeme işlemleri güvenli sistemler üzerinden yapılmalıdır. Tüketicilerin internet alışverişlerinde de cayma hakkı bulunduğu unutulmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bayram alışverişleri konusunda uyarı

Yaklaşan bayram nedeniyle alışverişlerin artacağını belirten İspirli, tüketicilerin aceleyle alışveriş yapmaması gerektiğini vurguladı.

"Bayram alışverişlerinde tüketiciler fiyat karşılaştırması yapmalı, ihtiyaç dışı harcamalardan kaçınmalı ve ürünlerin etiket bilgilerini dikkatle incelemelidir. Özellikle gıda ürünlerinde son kullanma tarihine dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır." dedi.

Başvuru kanalları hatırlatıldı

Tüketicilerin yaşadıkları sorunlarda hak arama yollarını kullanmaları gerektiğini belirten İspirli, şu bilgileri paylaştı:

"Tüketiciler yaşadıkları sorunları Ticaret Bakanlığı Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, e-Devlet üzerinden yapılan başvurular ve Tüketici Hakem Heyetleri aracılığıyla iletebilirler. Tüketicilerimizin haklarını bilmesi ve gerektiğinde bu hakları kullanması son derece önemlidir."

Başkan İspirli, açıklamasının sonunda tüm vatandaşların 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nü kutladığını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı