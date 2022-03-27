TEKİRDAĞ (İHA) - Dünya Tiyatrolar Günü Tekirdağ'da kutlandı

TEKİRDAĞ 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kutladı.

Dünya Tiyatrolar Günü, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Geleneksel Türk Tiyatrosunun hikaye anlatıcılığına örnek olan Meddah oyunu sergilendi.

Süleymanpaşa Belediyesi Belediye Konservatuarı tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Tekirdağ ve Türkiye'de tiyatronun gelişim süreci anlatıldı. Belediye Konservatuarının kuruluş sürecinin anlatıldığı organizasyonda, emeği geçenlere teşekkür edildi. Ardından tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi tarafından yayınlanan Dünya Tiyatrolar Günü bildirisi Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı eğitmeni Devlet Sanatçısı Şirin Ergüven Hamşioğlu tarafından okundu. Hamşioğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye gelen konservatuar şefi Salih Demirci, Süleymanpaşa Belediye Konservatuarının çalışmalarından bahsetti. Namık Kemal Üniversitesi Devlet Konservatuarı ile yaptıkları işbirliği ile Belediye Konservatuarı'nın çok daha iyi konuma geldiğini ifade eden Demirci, Süleymanpaşa'nın gençlerini kültür ve sanat ile buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Demirci'nin konuşmasının ardından, sahneye gelen Devlet Sanatçısı, Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı tiyatro eğitmeni Şahin Ergüney, tiyatronun toplumda olumsuz ve yalan olarak algılandığını ifade ederek, "Bizler tiyatronun hayatın her alanında olduğunu, bir yalan değil gerçeklerle birlikte akıl, zeka ve vicdan sanatı olduğu yer yerde ifade etmeliyiz. Toplumumuzda tiyatro hep olumsuz olayları ifade etmek için kullanılıyor. Tiyatroyu yeterince bilmeyen insanlarımız siyasetten spora, bir çok oturumdan kahvehane sohbetlerine kadar; ' Tiyatro yapma kardeşim. Burayı tiyatroya çevirdiniz. Bırakın tiyatroyu da gerçekleri konuşalım' gibi cümleler kullanır. Sanki tiyatro yalancılık, sahtekarlık, düzenbazlık gibi söylemlerle eş tutulur. Bunun için burada bulunanların bu tür söylemlerle karşılaştıklarında buna bir dur diyeceklerinden eminim. Belediye Konservatuarının kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünya Tiyatrolar Gününüz Kutlu Olsun" dedi

Ergüney'in ardından mikrofonu alan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Dünya Tiyatrolar Gününü kutlayarak yaptığı konuşmasında, "Göreve geldiğimizde bizden önce konservatuarımızın temellerini atan eski Tekirdağ Belediye Başkanımız Adem Dalgıç'ın bıraktığı eseri daha iyi şartlara getirmek için çalışmalar yürüttük. Belediye Başkan Yardımcımız Sabri Çınar ile birikte neler yapabiliriz diye istişarelerde bulunduk. Bugün geldiğimiz noktada onlarca farklı alanda hizmet veren bir konservatuar haline geldik. Tiyatro bölümümüzde Ahmet Yenilmez, Şahin Ergüney ve Şirin Ergüven Hamşioğlu hocalarımız ile eğitimler vermeye başladık. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine katıldığımız yerel yönetimler toplantısında da Cumhurbaşkanımız belediyelerin kültür ve sanat faaliyetlerine özellikte tiyatrolar konusunda çalışmalar yürütmesi gerektiği talimatını verdi. Hamdolsun bizler çok daha önce başlamıştık. Sayın Cumhurbaşkanımıza çalışmalarımızı aktardık. Bugün oluşturduğumuz tiyatromuz ile Süleymanpaşa'da yaşayan gençlerin neler yapabileceğini, neleri başarabileceğini herkese göstermiş olduk. İyi ki varsınız, Dünya Tiyatrolar Günü'nüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yüksel'in konuşmalarının ardından Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Şerife Bacı ve Hayrabolulu Saka Hüseyin'in hayat hikayelerinin anlatıldığı Meddah oyunu sergilendi. Oyunların sergilenmesinin ardından Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü adına Şirin Ergüven Hamşioğlu'na teşekkür çiçeği verildi.

Son olarak etkinlikte kapanış konuşması yapan Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı Bölüm Başkanı usta oyuncu Ahmet Yenilmez, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Konservatuarın kuruluşuna vesile olan eski Belediye Başkanımız Adem Dalgıç'a, bu konservatuarı daha iyi yerlere taşımak için projeler üreten Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e ve Başkan Yardımcısı Sabri Çınar'a, sanata ve sanatçıya sahip çıkan Tekirdağ halkına şahsım, mesleğim ve ülkem adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Etkinliğe Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar, Belediye Konservatuarı kurucusu eski Tekirdağ Belediye Başkanı Op. Dr. Adem Dalgıç, Süleymanpaşa Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölüm Başkanı Ahmet Yenilmez, tiyatro bölüm eğitmenleri Şirin Ergüven Hamşioğlu ve Şahin Ergüney, Konservatuar Şefi Salih Demirci'nin yanı sıra birim müdürleri ile tiyatro bölüm öğrencileri ve öğrenci velileriyle tiyatro severler katıldı.

Ayrıca fuaye alanında tiyatroyu izleyenlere müzik dinletisi sunuldu.