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Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde İş Yerinde Ruh Sağlığı Tartışıldı

Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde İş Yerinde Ruh Sağlığı Tartışıldı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dünya Ruh Sağlığı Günü'nü 'İş Yerinde Ruh Sağlığı' temasıyla düzenlediği münazara ile kutladı. Münazara, çalışanların ve işverenlerin ruh sağlığı konusunda sorumluluklarını tartıştı.

Dünya Ruh Sağlığı Günü, bu yıl "İş Yerinde Ruh Sağlığı" temasıyla tüm dünyada farklı etkinliklerle kutlanırken, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de bu özel günü anlamlı bir organizasyonla taçlandırdı.

Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen "İş Yerinde Ruh Sağlığını Kim Korumalı? Çalışan mı? İşveren mi?" başlıklı münazara, üniversitenin akademik çevresinde ve öğrenciler arasında büyük ilgi uyandırdı.

Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Meltem Derya Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleşen münazara, işyerinde ruh sağlığının korunmasında kimin daha fazla sorumluluğa sahip olduğu konusunu ele aldı. Çalışanlar mı ruh sağlıklarını korumakla yükümlü, yoksa işverenler mi bu sorumluluğu üstlenmeli? Bu soruya yanıt arayan münazara, iki farklı gruptan katılımcıların bilimsel ve sosyal temelli argümanlarıyla şekillendi.

Her iki grup da savundukları görüşleri, iş yaşamında ruh sağlığının önemini vurgulayarak farklı yönlerden ele aldı. İşveren grubu, çalışanların sağlıklı bir iş ortamı sağlayarak ruhsal iyilik halinin korunmasında işverenlerin aktif rol alması gerektiğini savunurken, çalışan grubu bireylerin kendi ruh sağlıklarını koruma konusunda bilinçli adımlar atmalarının önemine dikkat çekti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Eğitim Yerel Dünya

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