- Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusu el-Karadavi son yolculuğuna uğurlandı

DOHA - Katar'ın başkenti Doha'da, dün hayatını kaybeden Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusu Yusuf el-Karadavi düzenlenen cenaze töreninin ardından Mosaimer Mezarlığına defnedildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusu ve eski Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin dün 96 yaşında vefat etmesinin ardından Katar'ın başkenti Doha'da cenaze töreni düzenlendi. Muhammed bin Abdul Wahhab Camii'ndeki cenaze törenine, Katar Emiri'nin Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali al-Qaradaghi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Hareketin Yurt Dışı Başkanı Halid Meşal'in yanı sıra binlerce kişi katıldı. El-Karadavi, cenaze töreninin ardından Mosaimer Mezarlığına defnedildi.

Eylül 1926'da Mısır'da doğan el-Karadavi, Müslüman Kardeşler ile olan bağlantısı nedeniyle 1950'lerde tutuklanmıştı. El-Karadavi daha sonra 1960'larda Katar'a gitmiş ve 1968'de vatandaşlık almıştı. Yaptığı çalışmalardan dolayı 8 uluslararası ödüle laik görülen el-Karadavi, 120'den fazla kitap yayınladı.