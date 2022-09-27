Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusu el-Karadavi son yolculuğuna uğurlandı

Yerel Haberler

- Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusu el-Karadavi son yolculuğuna uğurlandı Katar'ın başkenti Doha'da, dün hayatını kaybeden Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusu Yusuf el-Karadavi düzenlenen cenaze töreninin ardından Mosaimer Mezarlığına defnedildi.

- Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusu el-Karadavi son yolculuğuna uğurlandı

DOHA - Katar'ın başkenti Doha'da, dün hayatını kaybeden Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusu Yusuf el-Karadavi düzenlenen cenaze töreninin ardından Mosaimer Mezarlığına defnedildi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusu ve eski Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin dün 96 yaşında vefat etmesinin ardından Katar'ın başkenti Doha'da cenaze töreni düzenlendi. Muhammed bin Abdul Wahhab Camii'ndeki cenaze törenine, Katar Emiri'nin Yardımcısı Şeyh Abdullah bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali al-Qaradaghi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Hareketin Yurt Dışı Başkanı Halid Meşal'in yanı sıra binlerce kişi katıldı. El-Karadavi, cenaze töreninin ardından Mosaimer Mezarlığına defnedildi.

Eylül 1926'da Mısır'da doğan el-Karadavi, Müslüman Kardeşler ile olan bağlantısı nedeniyle 1950'lerde tutuklanmıştı. El-Karadavi daha sonra 1960'larda Katar'a gitmiş ve 1968'de vatandaşlık almıştı. Yaptığı çalışmalardan dolayı 8 uluslararası ödüle laik görülen el-Karadavi, 120'den fazla kitap yayınladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Yerel

Katar Dünya Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title