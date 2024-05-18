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Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığından Çocuklarımızın Sessiz Çığlığına Ses Olalım Etkinliği

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Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı öncülüğünde çocukların yaşadıkları trajedileri göstermek için 'Çocuklarımızın sessiz çığlığına ses olalım' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte Gazze, Arakan, Afganistan ve Doğu Türkistan gibi yerlerde trajedi yaşayan çocuklara dikkat çekildi.

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı öncülüğünde çocukların yaşadıkları trajedileri göstermek için "Çocuklarımızın sessiz çığlığına ses olalım" etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı ve İç Anadolu Birliği ortaklığında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde "Çocuklarımızın sessiz çığlığına ses olalım" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Gazze, Arakan, Afganistan ve Doğu Türkistan gibi yerlerde trajedi yaşayan çocuklara dikkat çekildi.

Programda konuşan İç Anadolu Birliği Başkanı İsmet Taş, "Gazzeli çocuk büyümüyor. Çocuklar kollarına isimlerini yazıyor. Nedeni sorulduğunda 'ben parça parça olduğumda benim kim olduğum bilinsin' diyor, biz ne yaşıyoruz? Türkistan coğrafyasında yaşanan zulümleri görmüyorsak ve çocukların çığlığına ses olmayacaksak neye ses olacağız" dedi.

Çocukların açlıktan öldüğünü vurgulayan Taş, batı medeniyetinin bunu dondurma yalayarak kutladığını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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