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Dünya Engelliler Günü'nde Fethiye'de Yörük Şenliği düzenlendi

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Dünya Engelliler Günü nedeniyle Altı Nokta Körler Derneği Fethiye şubesi ve Fethiye Yörük Türkmen Derneği işbirliği ile 'Yörük Şenliği' düzenlendi. Görme engelli gençlerin sahne aldığı ve birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği etkinlikte, farkındalık oluşturuldu.

Dünya Engelliler Günü nedeniyle Altı Nokta Körler Derneği Fethiye şubesi ve Fethiye Yörük Türkmen Derneği işbirliği ile farklı bir etkinliğe imza atıldı. 'Yörük Şenliği'nde ' ilkler yaşanırken, görme engelli gençlerde sahne alıp özellikle Kur'an-ı Kerim okuyan Kerem Kalkanlı ile piyano resitali gerçekleştiren Ecrin Kalkanlı ayakta alkışlandı. Görme engelli Semir Kalcı'nın davul çalarak ekipleri oynattığı gecede, birbirinden güzel türküler geceye damga vurdu.

Dünya Engelliler Günü nedeniyle Altı Nokta Körler Derneği Fethiye şubesi farklı bir etkinliğe imza attı. Altı Nokta Körler Derneği Fethiye şubesi ile Fethiye Yörük Türkmen Derneği işbirliği ile Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi salonunda 'Yörük Şenliği' gerçekleştirdi. Dünya engelliler gününde, engellilerinin sorunlarına dikkat çekmek, Yörük kültürünü de öne çıkararak değişik bir farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen şenlikte, uzun süre unutulamayacak bir gece yaşandı. Görme engelli sanatçıların da yer aldığı şenliğin sunuculuğunu Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak yaparken şenlikte; Eser Tunçoğlu, İsmail Uzunoğlu, Sipsici Ergün Demir, Nazmi Akkuş, Muhammet Pallavuş, İsmail Peynirci, Ali Tunç sesi ve sazı ile sevilen türküleri seslendirdi. Göcek, Nif, Kaş, Karaçulha ve Semah ekipleri ile Ata türküleri, ata çalgıları ve ata oyunlarının hemen hepsinin yer aldığı gecede, özellikle Kur'an-ı Kerim okuyan Kerem Kalkanlı (9) ile piyano resitali gerçekleştiren Ecrin Kalkanlı (12) ayakta alkışlandı. Görme engelli Semir Kalcı (14) isimli gencin davul çalarak ekipleri oynattığı gecede, birbirinden güzel türküler geceye damga vurdu. Gecede ayrıca görme engelli Fatma Tezgit kazak örerken, görme engelli sanatçı Eser Tunçoğlu'da sesi ve sazı ile geceye renk kattı. Gecede yapılan şölen ağalığı yarışında ise Hasan Ulu 20 bin TL ile ağalığın sahibi oldu.

Gecede konuşan Fethiye Altı Nokta Körler Derneği Şube Başkanı Mehmet Üstün, "Beyaz bastonlarımız bizim gerçek dostumuz. Bize hiç nankörlük yapmıyorlar. Bizim öncelikli sorunumuz erişebilirliktir. Özgürce, kimsenin yardımını almadan sokakta, caddede gidebildiğimiz zaman mutlu oluruz. Toplum ile iç içe hareket ederek sorunlarımızı çözmek isteriz. İstismar odaklarına da karşıyız. Farkındalık oluşturmak için Yörük Türkmen Derneği'miz ile böyle bir etkinlik düzenledik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ise " Görmeyenlere göz, duymayanlara kulak, konuşamayanlara dil olmaya geldik. Altı Nokta Körler Derneği ile birlikte yaptığımız bu Yörük şölenine gören ve gönül gözü gören sanatçılarımızla farkındalık oluşturuyoruz. Her iki dernek son derece sanat ve kültürümüzü bir araya getirip, farkındalık da oluşturdu. Torosların sazları, sesleri ve yöresel oyunları bu geceye damga vurdu" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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