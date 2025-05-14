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Dünya Çiftçiler Günü Keşan'da Kutlandı

Dünya Çiftçiler Günü Keşan'da Kutlandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde Dünya Çiftçiler Günü, Keşan Ziraat Odası'nın düzenlediği etkinlikte kutlandı. Törende çiftçilerin emekleri vurgulandı ve ardından lokma ile ayran ikramı yapıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Dünya Çiftçiler Günü, Keşan Ziraat Odası tarafından düzenlenen programla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Keşan Ziraat Odası Meclis Başkanı Hasan Tunca ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Şen tarafından Atatürk heykeline çelenk sunuldu. Törende konuşan Hasan Şen, "Çiftçi emek veren ve üretendir. Çiftçi, alın teri ile adeta toprağı ilmek ilmek işleyerek üreten insandır. Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran çiftçilerimizin emeği kutsaldır. Keşanlı çiftçi meslektaşlarımın 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tekrar kutluyorum" dedi.

Törenin ardından Keşan Ziraat Odası hizmet binasında lokma ve ayran ikramında bulunuldu. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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