Dünya Arı Günü'nde Öğrencilere Bal ve Arıların Önemi Anlatıldı

Dünya Arı Günü'nde Öğrencilere Bal ve Arıların Önemi Anlatıldı
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Konya'nın Bozkır ilçesinde düzenlenen Dünya Arı Günü etkinliğinde ilkokul öğrencilerine arıların ekosistemdeki rolü ve balın önemi anlatıldı, öğrencilere bal ikram edildi.

Dünya Arı Günü'nde öğrencilere arılar anlatıldı, bal dağıtıldı

KONYA - Konya'nın Bozkır ilçesinde, 20 Mayıs Dünya Arı Günü dolayısıyla düzenlenen programla ilkokul öğrencilerine arılar anlatıldı, bal dağıtıldı.

Modern arıcılığın öncülerinden Anton Jansa'nın doğum günü olan ve tüm dünyada ekosistemdeki tozlayıcıların önemine dikkat çekmek amacıyla kutlanan 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle Bozkır'da bir etkinlik düzenlendi. İlçedeki 4. sınıf öğrencilerine yönelik arıların dünyasını keşfettiren bir program hazırlandı. Programda Vali Kemal Katıtaş İlkokulu öğrencileriyle buluşan Bozkır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi ve Veteriner Hekim Kamil Kibar, "Bal, binlerce çiçeğin nektarından oluşuyor. Arılar sadece bal üretmez, doğadaki dengeyi de sağlar. Onları korumak hepimizin görevi. Bir arı, ömrü boyunca sadece bir çay kaşığı bal üretebilir. Bu yüzden her damlasını özenle tüketmeliyiz" dedi.

Daha sonra öğrencilere, bal ikram edildi. Program, öğrencilerin sorularının cevaplanması fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DERYA ÇETİN - Yerel
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