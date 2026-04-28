Dünya Anestezi Kongresi'nde BEUN'u gururlandıran temsil

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) uluslararası bilim camiasında önemli bir başarıya daha imza attı. Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilal Ayoğlu, Dünya Anestezi Dernekleri Federasyonu nezdinde yürüttüğü görev kapsamında katıldığı küresel kongrede hem Türkiye'yi hem de BEUN'u başarıyla temsil etti.

Küresel Bilim Platformunda Etkin Rol

14-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Fas'ın Marakeş ilçesinde düzenlenen WFSA Dünya Anestezi Kongresi, dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını bir araya getirdi. 132 ülkeden 3705 katılımcı ve 307 davetli konuşmacının yer aldığı bu prestijli organizasyonda Prof. Dr. Hilal Ayoğlu; gerçekleştirdiği sunumlar, yönettiği oturumlar, katıldığı workshoplar ve bilimsel toplantılarla dikkat çekti. Ayoğlu'nun kongrede üstlendiği rol; akademik bir katılımın ötesine geçerek Türkiye'nin tıp alanındaki bilimsel birikimini uluslararası platformda güçlü bir şekilde ortaya koydu. Özellikle probleme dayalı eğitim oturumları ve komite çalışmalarıyla bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sundu.

BEUN Akademisyenleri Uluslararası Camiada Önemli Görevler Üstlenmeye Devam Ediyor

2024 yılından bu yana Dünya Anestezi Dernekleri Federasyonu Avrupa Bölge Temsilciliği görevini yürüten Prof. Dr. Ayoğlu, kongre sonrasında bu görevini devretti. Ancak WFSA bünyesindeki etkili rolü devam ediyor. Ayoğlu; halen "Disaster Planning Working Group" Başkanlığı ile "Safety & Quality Komitesi" Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürerek küresel sağlık politikalarına katkı sunmaya devam ediyor.

Rektör Özölçer: "Alanında Yetkin Akademisyenlerimiz, Uluslararası Camiada Üniversitemizi En İyi Şekilde Temsil Ediyor"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, akademisyenlerin uluslararası akademik camiada önemli çalışmalara imza atmalarından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

"102 yıllık köklü bir geçmişe sahip Üniversitemiz, bilimsel üretkenliği ve uluslararası akademik temsiliyetiyle her geçen gün daha güçlü bir konuma ulaşmaktadır. Tıp Fakültemizin kıymetli akademisyenlerinden Prof. Dr. Hilal Ayoğlu Hocamızın, dünyanın en saygın bilimsel organizasyonlarından biri olan WFSA Dünya Anestezi Kongresi'nde ülkemizi ve üniversitemizi başarıyla temsil etmesi bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Hocamızın yalnızca katılımcı değil; aynı zamanda yön veren, katkı sunan ve uluslararası bilim camiasında aktif rol üstlenen bir akademisyen olarak öne çıkması, Üniversitemizin nitelikli insan kaynağının ve yenilikçi bilimsel vizyonunun en somut göstergelerinden biridir.

Ayrıca WFSA bünyesinde yürüttüğü görevlerle küresel sağlık politikalarına katkı sunmaya devam etmesi, ülkemizin bilimsel saygınlığı açısından son derece kıymetlidir. Bu başarı; üniversitemizin araştırma odaklı yaklaşımının, akademisyenlerimizin özverili çalışmalarının ve uluslararası iş birliklerine verdiğimiz önemin güçlü bir yansımasıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle değerli hocamız Prof. Dr. Hilal Ayoğlu'nu canı gönülden tebrik ediyor; ulusal ve uluslararası alanda başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı