Kastamonu'da 2 gündür aranan iş adamı, kaza yapmış halde yaralı olarak bulundu Kastamonu'da dün akşam saatlerinden beri ailesinin haber alamadığı iş adamı, jandarma ekiplerinin araması sonucu ormanlık alanda aracı takla atmış halde bulundu. Araç tanınmaz hale gelirken yaralı iş adamı hastaneye kaldırıldı. Dün akşam saatlerinden beri haber alınamayan iş adamı Selam Topçuoğlu'nun ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek aracın yerini tespit etmeye çalıştı. Aracın son kez Pınarbaşı ilçesinde görülmesi üzerine Pınarbaşı-Azdavay karayolu üzerinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. ORMANLIK ALANDA BULUNDU Bir süre yol kenarlarında aranan Selim Topçuoğlu, Azdavay'ın Suğla Yaylası mevkiinde ormanlık alanda ağaç ve çalılıkların içerisinde bulundu. HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU İYİ Yaralı halde bulunan iş adamı Selim Topçuoğlu, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Selim Topçuoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ Ormanlık alanda takla atmış halde bulunan aracın ise, büyük oranda hasarlı olduğu ve kullanılamaz halde olduğu görüldü. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Yerel Kastamonu Jandarma Tragger 3. Sayfa Yerel Haberler

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