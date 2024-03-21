Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar, Büyükaslıhanlar köyünde iftar yemeğinde Şahinkaya ailesiyle buluştu
Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar, Büyükaslıhanlar köyünde yaşayan Şahinkaya ailesiyle iftar yemeğinde bir araya geldi.
Ramazan Ayı'nın manevi havasını birlikte solumak devletin vatandaşla buluşmasını ve diyaloğunu sürdürmek amacıyla Büyükaslıhanlar köyünde gerçekleştirilen iftar programında Kaymakam Özpınar, Şahinkaya ailesiyle sohbet ettikten sonra Ramazan Ayının hayırlara vesile olmasını diledi.
Programa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Süleyman Alkan katıldı. - KÜTAHYA