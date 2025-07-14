Dumlupınar BİLSEM Öğrencisi Aslı Kilci, Arktik Bilim Seferi'nde Türkiye'yi Temsil Etti

Dumlupınar BİLSEM Öğrencisi Aslı Kilci, Arktik Bilim Seferi'nde Türkiye'yi Temsil Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Dumlupınar BİLSEM öğrencisi Aslı Kilci, Türkiye'nin 5. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde önemli bir başarıya imza atarak, zorlu koşullarda bilimsel projelerini test etme fırsatı buldu.

Afyonkarahisar Dumlupınar BİLSEM öğrencisi Aslı Kilci, Türkiye'nin 5. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılarak önemli bir başarıya imza attı.

Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin ardından başlatılan bu sefer kapsamında 12 kişilik bilim heyeti; deniz suyu ve sediment örneklemeleri yapacak, deniz yüzeyindeki mikroplastikleri inceleyecek, GNSS ve meteorolojik sistemlerle atmosfer dinamiklerini anlık olarak takip edecek. TEKNOFEST'te birincilik elde eden üç lise öğrencisinden biri olan Aslı Kilci, projelerini Arktik'in zorlu koşullarında sahada test etme imkanı bulacak ve bilimsel araştırmalara doğrudan katkı sunacak. 19 farklı projeyi kapsayan bu bilim seferi, Arjantin, Bulgaristan ve Ekvador'dan bilim insanlarıyla yürütülecek ortak çalışmaları da içeriyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi

Feribotta yangın! Yüzlerce yolcu denizin ortasında dehşeti yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlerin tamamı değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.