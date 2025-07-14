Dumlupınar BİLSEM Öğrencisi Aslı Kilci, Arktik Bilim Seferi'nde Türkiye'yi Temsil Etti

Afyonkarahisar Dumlupınar BİLSEM öğrencisi Aslı Kilci, Türkiye'nin 5. Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılarak önemli bir başarıya imza attı.

Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin ardından başlatılan bu sefer kapsamında 12 kişilik bilim heyeti; deniz suyu ve sediment örneklemeleri yapacak, deniz yüzeyindeki mikroplastikleri inceleyecek, GNSS ve meteorolojik sistemlerle atmosfer dinamiklerini anlık olarak takip edecek. TEKNOFEST'te birincilik elde eden üç lise öğrencisinden biri olan Aslı Kilci, projelerini Arktik'in zorlu koşullarında sahada test etme imkanı bulacak ve bilimsel araştırmalara doğrudan katkı sunacak. 19 farklı projeyi kapsayan bu bilim seferi, Arjantin, Bulgaristan ve Ekvador'dan bilim insanlarıyla yürütülecek ortak çalışmaları da içeriyor. - AFYONKARAHİSAR