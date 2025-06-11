Dumlubaba Mevkii İçin Yeni Dernek Kuruldu

Dumlubaba Mevkii İçin Yeni Dernek Kuruldu
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Erzurum'un Dumlubaba mevkiinde, doğal ve kültürel değerlerin korunmasını amaçlayan Dumlubaba Doğa ve Kültür Derneği resmen kuruldu. Başkan Kenan Gülerci, derneğin çeşitli projelerle bu amaç doğrultusunda çalışmalar yapacağını açıkladı.

Erzurum'un önemli kültür ve tabiat varlığı olan "Dumlubaba" mevkii artık bir derneğin adı oldu. Başkanlığını gazeteci Kenan Gülerci'nin yaptığı "Dumlubaba Doğa ve Kültür Derneği" İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü tarafından onaylanarak resmen kurulmuş oldu.

Kuruluşun resmileşmesinin ardından bir açıklama yapan Dumlubaba Doğa ve Kültür Derneği Başkanı Kenan Gülerci derneği "Doğal kaynakların, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, geliştirilmesi, sevdirilmesi, doğayı koruma bilincinin yaygınlaşması, su kaynaklarının, meraların korunması, yabani hayvan hayatının korunması hususunda doğrudan veya dolaylı olarak eğitim, bilinçlendirme, proje, araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak" amacıyla kurduklarını ifade etti.

Kenan Gülerci başkanlığındaki Dumlubaba Doğa ve Kültür Derneği'nin yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Fatih Bayrakçeken, Halil Yalçınkaya, Murat Turan, Lokman Polat, İzzettin Uludağ, Sadık Yıldız, Yakup Hançerli, Nihat Kızıltunç, Mustafa Kemal Turan.

Dumlubaba havzasındaki köy muhtarları, şehir araştırmacıları, akademisyen ve bürokratların katkılarıyla yol alınacak

Dernek Başkanı Kenan Gülerci derneğin yönetim kurulunun arkasında Dumlubaba havzasındaki köy muhtarlarının, şehir araştırmacılarının, akademisyen ve bürokratların olduğu güçlü bir istişare heyetinin olduğunu belirterek Dumlubaba havzasında yöre insanıyla beraber Erzurum'un kültür dünyasına ve tabiat varlıklarına yönelik farkındalık oluşturacak güçlü çalışmalar yapacaklarını ifade etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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