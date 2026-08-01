Dükkanını yanında taşıyor, kapı kapı gezerek araba yıkıyor

Sivas'ta yaşayan 46 yaşındaki Harun Ağpolat, uzun süredir üzerinde düşündüğü mobil oto yıkama fikrini hayata geçirdi. Aracını tam donanımlı bir mobil oto yıkama istasyonuna dönüştüren Ağpolat, özellikle sanayiye gitmeye vakit bulamayan müşterilerin ayağına hizmet götürerek dikkat çekiyor.

Sivas'ta yaşayan 46 yaşındaki Harun Ağpolat, yaklaşık bir buçuk yıl boyunca araştırmasını yaptığı mobil oto yıkama sistemini hayata geçirerek, aracını adeta gezici bir oto yıkama istasyonuna dönüştürdü. Daha önce oto yıkama işletmeciliği yapan Ağpolat, yüksek iş yeri kiraları ve personel bulmakta yaşadığı sıkıntılar nedeniyle dükkanını kapattı. İşini farklı bir konsepte taşımaya karar veren Ağpolat, müşterilerin ayağına giden mobil oto yıkama hizmeti sunmaya başladı. Hizmet vereceği aracı su tankı, jeneratör, profesyonel temizlik deterjanları ve çeşitli yıkama ekipmanlarıyla donatan Ağpolat, aracını tam donanımlı bir mobil oto yıkama aracına çevirdi. Özellikle yoğun çalışanlar ile sanayiye gitmeye vakit bulamayan vatandaşlar için büyük kolaylık sağladığını söyleyen Ağpolat, "Daha önce oto yıkama dükkanım vardı. Ancak yüksek kira giderleri ve personel sıkıntısı nedeniyle bu işi sürdürmekte zorlandım. Artık benim dükkanım her zaman yanımda. Kapı kapı dolaşarak müşterilerimin bulunduğu noktada araçlarını yıkıyorum. Özellikle zamanı olmayan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyoruz" dedi.

"Dükkanım yanımda diyebilirim"

Harun Ağpolat, aracına içerisine gerekli sistemleri kurduğunu belirterek, "Bu işi yapmayı yaklaşık bir senedir düşünüyordum. Yurt dışında bu işi yapanlar vardı. Daha sonra Türkiye genelinde de yaygınlaşmaya başladı. Ben de araştırmaya girdim ve bu işi yapmaya karar verdim. Ardından bu işi yapmak için bir araç aldım ve içerisine gerekli sistemleri kurdum. Yaklaşık iki aydır da bu işi yapıyorum. Talepler oldukça güzel geliyor. Özellikle zamanı olmayan ve sanayiye gitmeye vakit bulamayan insanlar bizi tercih ediyor. İşlerimiz oldukça yoğun. Randevulara yetişmeye çalışıyoruz Benim sabit bir dükkanım yok. Dükkanım yanımda diyebilirim. Aracın içerisine gerekli sistemi kurduk ve bu şekilde hizmet vermeye devam ediyorum. Aracın içerisinde su tankı, jeneratör, çeşitli deterjanlar ve farklı aparatlar bulunuyor" dedi.

"Kapı kapı gezerek müşterilerimize hizmet veriyoruz"

Bu işin zamanı olmayan insanlar için büyük kolaylık sağladığını söyleyen Ağpolat, "Daha önce dükkan kirası ve eleman sıkıntısı nedeniyle bu işi bırakmak zorunda kalmıştım. Bu sistemde ise maliyetler çok daha düşük oluyor. Çünkü dükkan kiranız yok. Bu işi tek başınıza da yapabilirsiniz, herhangi bir elemana ihtiyaç duymuyorsunuz. Çok cüzi bir maliyetle kurulabilecek bir sistem. Bir oto yıkama dükkanında bulunan tüm malzemeler bu aracın içerisinde mevcut. Bu nedenle yaptığımız işin maliyeti oldukça düşük. Yakıt gibi giderlerimiz oluyor, onları da karşılıyoruz. Kısacası dükkanımızı yanımıza aldık. Kapı kapı gezerek müşterilerimize hizmet veriyoruz. Şu anda günde 5-6 araç yıkayabiliyorum. Bizim yaptığımız iş, özellikle zamanı olmayan insanlar için gerçekten büyük bir kolaylık sağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı