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Düğün Konvoyunun Önü Geleneksel Pişti Masasıyla Kesildi

Düğün Konvoyunun Önü Geleneksel Pişti Masasıyla Kesildi
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Van'ın Gevaş ilçesinde düğün konvoyunun önü, gençler tarafından yol ortasında kurulan pişti masasıyla kesildi. Düğün sahibi Nusret Danış, gelenekleri sürdürerek gençlerle oyun oynayıp harçlıklarını verdi.

Van'ın Gevaş ilçesinde düğün konvoyunun önü pişti masasıyla kesildi.

İstanbul'da yaşayan Yağmur Danış ve Ersin Danış, memleketleri olan Gevaş'ta dünyaevine girdi. İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde düğün için yola çıkan çiftin aracı mahallenin gençleri tarafından kesildi. Yolun ortasında masa kuran gençler, bahşiş almak istedi. Yola kurulan masayı gören düğünün toy büyüğü Nusret Danış, gençler tarafından kurulan masaya oturarak onlara kısa süreliğine eşlik etti. Daha sonra gençlerin harçlığını veren Danış, araca binerek yoluna devam etti.

Düğün konvoyunun önünü kesmenin eskiden süregelen bir gelenek olduğunu belirten Danış, "Baktım gençler yolda oyun oynuyorlar. Ben de onlarla iki el oynadım. Daha sonra harçlıklarını vererek yoluma devam ettim. Düğün konvoyunun önünü kesmek bizim güzel geleneklerimizdir. Ben bu duygularla gelin ve damada bir ömür mutluluklar dilerim" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gevaş van

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