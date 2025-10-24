Haberler

Düğün Fotoğrafları Beğenilmeyince Pamukkale'de Yeniden Çekim Yaptılar

Düğün Fotoğrafları Beğenilmeyince Pamukkale'de Yeniden Çekim Yaptılar
Güncelleme:
Denizli'de geçen yıl evlenen Muhammed ve İrem Büke çifti, düğün fotoğraflarını beğenmeyince Pamukkale travertenlerinde yeniden çekim yapmak istedi. Düzce'den gelen turistler, çiftin çekimi sırasında onlara takı takarak unutulmaz anlar yaşattı.

Denizli'de geçen yıl evlenen çift, düğün fotoğraflarını beğenmeyince Pamukkale travertenlerinde yeniden düğün çekimi planladı. Travertenlerde fotoğraf çekimi yaptıran çiftle sohbet eden turistlerin takı takmaları unutulmaz anlar yaşattı.

Denizli'de geçtiğimiz yıl eylül ayında dünyaevine giren Muhammed ve İrem Büke çifti, düğün günü yaptıkları dış çekimden memnun kalmadı. Eşi İrem Büke'nin tekrar gelinlik giyme isteğini de kırmayan Muhammed Büke, eşiyle birlikte dünyaca ünlü Pamukkale travertenlerinde düğün çekimi planladı. Tekrar gelinlik ve damatlığını giyen çift, Pamukkale travertenlerine gitti. Çiftin fotoğrafları çekildiği sırada Düzce'den gelen turist kafilesindeki vatandaşlar, iyi dileklerinin ardından çifte takı takmaya başladı. Turistlerin ardı ardına yeni evlendiklerini düşündükleri çifte takı taktığı anlar ise sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni topladı.

Özel bir hastanede hemşirelik yapan 28 yaşındaki Muhammed Büke, "6 Eylül 2024 yılında evlenmiştik. Eşim bir daha gelinlik giymek istemişti. Çekim yapmak için organize ettik. Çekim için Pamukkale'yi tercih etmiştik. Çekim için gittiğimizde Düzceli turistler vardı. Orada bizleri görünce ilgileri oldu. Ardından takı töreni gibi bir şey yaptılar. Kendileriyle de tanıştık, çok güzel bir anıydı. Düğünümüzün yeni olduğunu düşündüler sanırım. Öyle bir takı takma töreni yaptılar" dedi.

"Çok güzel bir anıydı"

Eşiyle aynı hastanede hemşire olarak görev yapan 27 yaşındaki İrem Büke ise, "Bizim evliliğimiz 1 sene önce olmuştu. Tabii o zaman da biz dış çekim yapmıştık. Düğün telaşı ve yorgunluktan dolayı içime sinmeyenler vardı. Ardından bir daha bir çekim yapmak istedik. Pamukkale'ye gittiğimizde Düzceli bir kafile ile karşılaştık. Ortaya çok güzel görüntüler ve anı çıktı. Sosyal medyada bu kadar paylaşabileceğini düşünmemiştim. Çok güzel yorum yapanlar olmuş. Çok güzel bir anıydı" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
