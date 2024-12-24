Dubai'de Ferrari Görünümlü Jet Ski Eğlencesi
Dubai'deki lüks yaşam tarzının bir yansıması olarak, Ferrari görünümündeki jet skiler büyük ilgi topluyor. Milyonlarca dolarlık lüks otomobillerin tasarımlarına sahip bu jet skiler, hem Dubaililer hem de turistler tarafından dikkatle izleniyor.
Dubai'de Ferrari görünümlü jet ski eğlencesi dikkat çekti.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai'deki lüks yaşam hayatın her alanında görülüyor. Milyonlarca dolarlık lüks otomobillerin şeklindeki jet skiler, Dubaililer ve turistlerden büyük ilgi topluyor. Dubai'de bir kişinin kullandığı Ferrari görünümlü jet ski eğlencesi dikkat çekti. - DUBAİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel