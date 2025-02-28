DTSO Başkanı Bıyık'tan Ramazan Mesajı

DÜZCE(İHA) – DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, yayınladığı mesajında "Kardeşliğin, paylaşımın, birlikteliğin katlanarak arttığı Ramazan ayında bu yıl, mazlum coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimizin de huzur içerisinde Ramazan ayını ifa edebilmelerini niyaz ediyoruz" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bıyık mesajında, "Bu gece ilk teravih namazının kılınması ve ilk sahurun eda edilmesi ile başlayacak olan Mübarek Ramazan ayı, tüm dünyadaki milyonlarca Müslüman tarafından coşku ve hasret ile bekleniyor. Kardeşliğin, paylaşımın, birlikteliğin katlanarak arttığı Ramazan ayında bu yıl, mazlum coğrafyalardaki Müslüman Kardeşlerimizin de huzur içerisinde Ramazan ayını ifa edebilmelerini niyaz ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimizle, bir kez daha kavuştuğumuz Rahmet ve Bereket ayı olan Mübarek Ramazan ayının ilimize, ülkemize ve tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE