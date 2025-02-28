AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan 'pazarlık' iddiasına yanıt

AK Parti'den gündem yaratan Öcalan iddiasına yanıt: Söz konusu değil
Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış

İmralı'da neler olmuş neler! İddiaya karşı böyle önlem alınmış
BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez

İttifak ortağı Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı
Son 28 yıldır böylesi olmuyor! Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu ilimizde okullar 1 haftadır tatil

DTSO Başkanı Bıyık'tan Ramazan Mesajı

DTSO Başkanı Bıyık'tan Ramazan Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Ramazan ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, tüm dünyadaki Müslümanların huzur içerisinde Ramazan’ı geçirmesini temenni etti.

DÜZCE(İHA) – DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, yayınladığı mesajında "Kardeşliğin, paylaşımın, birlikteliğin katlanarak arttığı Ramazan ayında bu yıl, mazlum coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimizin de huzur içerisinde Ramazan ayını ifa edebilmelerini niyaz ediyoruz" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bıyık mesajında, "Bu gece ilk teravih namazının kılınması ve ilk sahurun eda edilmesi ile başlayacak olan Mübarek Ramazan ayı, tüm dünyadaki milyonlarca Müslüman tarafından coşku ve hasret ile bekleniyor. Kardeşliğin, paylaşımın, birlikteliğin katlanarak arttığı Ramazan ayında bu yıl, mazlum coğrafyalardaki Müslüman Kardeşlerimizin de huzur içerisinde Ramazan ayını ifa edebilmelerini niyaz ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimizle, bir kez daha kavuştuğumuz Rahmet ve Bereket ayı olan Mübarek Ramazan ayının ilimize, ülkemize ve tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
Kanada Başbakanı, Trump'a rest çekti: Çok sert karşılık vereceğiz

Sınır komşusundan Trump'a rest: Çok sert karşılık vereceğiz
Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş
CHP'de sürpriz aşk! Belediye başkanları evlenme kararı aldı

Belediye başkanları evlenme kararı aldı
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Komedyen Özgür Turhan ve eşi Deniz Bağdaş boşandı: Açıklama şekli tepki çekti

Ünlü çift boşandı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.