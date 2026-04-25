DTSO Başkanı Bıyık: Son 2 Yılda Fuara Damga Vuran Düzce Standı Oldu

DÜZCE(İHA) – DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, "Özellikle son 2 yılda gerçekten fuara damga vuran Düzce standı oldu" dedi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından Yörex Fuarı'na katılan ve katkı sağlayan paydaşlara yönelik olarak teşekkür ve birliktelik resepsiyonu düzenlendi.

Programda, konuşan DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, her geçen yıl fuarlarda daha da tecrübe kazanıldığını ve bu fuarda her zamankinden daha güçlü etki oluşturduklarını söyledi. Bıyık, "Biz bu fuara 8. kez katılıyoruz. Tabi ki her sene üstüne koya koya devam ediyoruz.

Yani 8 sene önce bunun belki onda biriydi çıtayı her seferinde yükselttik. Özellikle son 2 yılda gerçekten fuara damga vuran Düzce standı oldu. Düzce standı en kalabalık, en hareketli stant oldu. Arkadaşlarımız 6 aydan beri çalışıyorlar. Turizm komisyonu başkanımız ve turizm komisyondaki arkadaşlarımız bunun için çok çalıştılar. Ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası adına bütün misafirlerimize, bu büyük organizasyona destek, emek verdikleri için, bu birlik beraberliği sadece Düzce'ye değil, tüm Türkiye'ye gösterdikleri için şükranlarımı sunuyorum, saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Programın devamında, fuara katkılarında bulunanlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı