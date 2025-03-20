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DTO Başkanı Uğur Erdoğan'dan Nevruz Bayramı Kutlaması

DTO Başkanı Uğur Erdoğan'dan Nevruz Bayramı Kutlaması
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Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Nevruz Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayarak, bayramın birlik, beraberlik ve umut dolu bir geleceğe dair önemine vurgu yaptı. Erdoğan, tüm vatandaşların Nevruz Bayramı'nı kutladı.

Halkın Nevruz Bayramı'nı kutlayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, bayramın farklı coğrafyalarda yaşayan insanları ortak bir sevinç etrafında buluşturduğuna dikkat çekti; "Bu anlamlı günü, birlik ve beraberlik içinde, geleceğe umutla bakarak kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Denizlili hemşehrilerimiz olmak üzere halkımızın Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bolluk, bereket ve huzur dolu bir yıl geçirmelerini diliyorum" dedi.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan halkın Nevruz Bayramı'nı kutladı. Başkan Uğur Erdoğan'ın Nevruz Bayramı'nı kutladığı yazılı mesajda, "Baharın müjdecisi, birlik ve beraberliğimizin simgesi Nevruz Bayramı'nı, büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Nevruz, doğanın uyanışını, bereketi ve yenilenmeyi temsil ederken aynı zamanda bizlere kardeşlik, barış ve dayanışmanın önemini de hatırlatır. Binlerce yıllık geçmişiyle kültürümüzün önemli bir parçasıdır; farklı coğrafyalarda yaşayan insanları ortak bir sevinç etrafında buluşturmaktadır. Bizler de bu anlamlı günü, birlik ve beraberlik içinde, geleceğe umutla bakarak kutlamanın sonsuz mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, başta Denizlili hemşehrilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum; bolluk, bereket ve huzur dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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