Üye Girişi
Haberler

DSÖ Genel Direktörü: Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil

Son Güncelleme:
Abone Ol

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki durumun endişe verici olduğunu belirterek, Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını kabul etmemesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, " Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil" ifadelerini kullanarak, "Güvenlik Konseyi'nin geçtiğimiz cuma günü ateşkes kararını kabul etmemiş olmasından derin üzüntü duyuyorum" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık durumuna ilişkin Yürütme Kurulu Özel Oturumunda konuştu. Ghebreyesus, "Sanırım hepimiz bu toplantının yapılmamasını tercih edeceğimiz bir toplantı olduğu konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullanarak, Gazze Şeridi'nde 24 Kasım-1 Aralık tarihleri arasındaki insani ara kapsamında 114 esirin serbest bırakılmasından memnun olduğunu ve kalan esirlerin de serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Ghebreyesus, 16 yıldır abluka altında olan, şimdi de aileleri ve evleri yok edilen Gazze halkının öfkesini, kederini ve korkusunu anladığını belirterek, "Gazze'de 7 bini çocuk olmak üzere 17 binden fazla insanın öldüğü bildirildi ve kaçının evlerinin enkazı altında kaldığını bilmiyoruz" dedi

"Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil"

Saldırılar nedeniyle 46 binden fazla kişinin yaralandığını hatırlatan Ghebreyesus, "1.9 milyon insan yerinden edildi. Neredeyse Gazze şeridinin tüm nüfusu, bulabildikleri her yerde barınak arıyorlar. Ancak Gazze'de hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil" dedi.

Giderek daha fazla insanın daha küçük bir alana göç ettiğini belirten Ghebreyesus, "Yeterli gıda, su, barınak ve sanitasyon eksikliği ile birlikte aşırı kalabalık, hastalıkların yayılması için ideal koşulları oluşturuyor. Ortalama olarak her 700 kişiye bir duş ünitesi ve her 150 kişiye bir tuvalet düşmektedir. Kanlı ishal ve sarılık gibi salgın hastalıklara dair endişe verici sinyaller var" dedi.

"Gazze'nin sağlık sistemi diz çökmüş durumda"

Yaklaşan kış nedeniyle salgın hastalık riskinin daha da kötüleşmesinin beklendiğini belirten Ghebreyesus, "Gazze'nin sağlık sistemi diz çökmüş durumda. 36 hastaneden sadece 14'ü kısmen işlevsel, bunlardan 2'si Gazze'nin kuzeyinde, 12'si ise güneyde. 3 bin 500 yataktan sadece bin 400'ü mevcutken, birinci basamak sağlık merkezlerinin yaklaşık üçte ikisi işlevsel değil" dedi.

"Diyabet, kalp ve hipertansiyon hastası 350 bin kişi var"

Gazze'nin güneyindeki iki büyük hastanenin normalin üç katı yatak kapasitesiyle çalıştığını aktaran Ghebreyesus, "Malzemeleri tükeniyor ve binlerce yerinden edilmiş insanı barındırıyorlar. Bu arada Gazze'de her gün 180'den fazla kadın doğum yapıyor. Kanser tedavisi gören 2 bin hasta, diyabet, kalp ve hipertansiyon hastası 350 bin kişi var" dedi.

DSÖ'nün 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırı olduğunu doğruladığını aktaran Ghebreyesus, "Sağlık hizmetleri asla bir hedef olmamalıdır. Aralarında altı aylık oğlu, kocası ve iki erkek kardeşiyle birlikte öldürülen Dima Alhaj'ın da bulunduğu 100'den fazla BM çalışanının Gazze'de hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyorum" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin kapasitesi eskiye kıyasla üçte bire düştüğünü ifade eden Ghebreyesus, "Sağlık tesislerine ikmali son derece zorlaştı, sahadaki güvenlik durumu ve Gazze dışından gelen yetersiz ikmal nedeniyle sağlık tesisleri büyük bir tehlike altında. İnsani yardım kuruluşları bu durumla başa çıkmakta zorlanıyor" dedi.

"Güvenlik Konseyi'nin geçtiğimiz cuma günü ateşkes kararını kabul etmemiş olmasından derin üzüntü duyuyorum"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçen hafta BM Şartı'nın 99. maddesini devreye sokarak, Gazze Şeridi'nde insani ateşkes çağrısında bulunduğunu hatırlatan Ghebreyesus, "İki hafta önce Güvenlik Konseyi'ne sunduğum rapor da dahil olmak üzere, benim de defalarca yaptığım bir çağrı olan Genel Sekreter'in çağrısını yineliyorum. Ateşkes, Gazze halkının sağlığını gerçekten korumanın ve iyileştirmenin tek yoludur. Güvenlik Konseyi'nin geçtiğimiz cuma günü böyle bir ateşkes kararını kabul etmemiş olmasından derin üzüntü duyuyorum" dedi. - CENEVRE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dünya Sağlık Örgütü Gazze Savaş ve Çatışma Orta Doğu İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (10 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title