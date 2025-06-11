Dron Desteğiyle Kaybolan Sülükçü Kurtarıldı

Dron Desteğiyle Kaybolan Sülükçü Kurtarıldı
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Bursa'nın Uluabat Gölü'nde sülük toplamak için sazlık alana giren O.I., yönünü kaybederek kayboldu. Jandarma ekipleri, dron ile yaptığı arama sonucunda kaybolan kişiye ulaştı ve sülükçü, dronu takip ederek karaya çıktı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, sülük toplamak için Uluabat Gölü sazlıkları arasında kaybolan kişiyi, dron desteğiyle buldu. Dronu takip eden sülükçü, bu şekilde karaya varmayı başardı.

Olay, Bursa'nın Karacabey ilçesi Uluabat Gölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.I., sülük yakalamak maksadıyla girdiği sazlık alanda kayboldu. Yönünü bulamayan sülükçü, kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine göle gelen Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, kaldırdıkları dron ile şahsa ulaştı. Yönünü kaybeden O.I.'nın karadan yaklaşık 2 kilometre uzaklaştığı ve kıyıya gelemediği tespit edildi.

Dronu takip eden O.I, sazlıklardan bu şekilde kurtulmayı başardı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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