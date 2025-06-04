Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'dan Kurban Bayramı Mesajı

Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'dan Kurban Bayramı Mesajı
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Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, bayramların toplumsal birlik ve dayanışmanın önemli bir unsuru olduğunu vurguladı. Yıldırım, hoşgörü ve paylaşmanın önemine de dikkat çekti.

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayramların toplumları bir arada tutan en güçlü manevi bağlardan biri olduğuna dikkat çeken Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, "Duyguların ve ortak değerlerin yaşandığı, dayanışmanın güçlendiği müstesna günlerden olan Kurban Bayramı, toplumsal birlik ve paylaşma vesilesidir" dedi.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, "Toplumların geleceğe güvenle bakabilmesinde ortak değerler etrafında kenetlenebilmek çok değerlidir. Bayramlar, hoşgörünün, yardımlaşmanın ve paylaşmanın hayat bulduğu, insanları birbirine yaklaştıran özel zamanlardır. Bu kıymetli günlerde, sadece sevdiklerimizle değil, ihtiyaç sahipleriyle, büyüklerimizle ve geleceğe umutla bakan gençlerimizle de gönül köprüleri kurmalıyız. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı kutluyor, birlik, beraberlik, paylaşma ve hoşgörünün yaşamımızdan eksik olmadığı nice bayramlar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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