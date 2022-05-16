Dr. Kerem Kılıçdaroğlu ve Gazeteci Gürses Eskişehir'de Balmumu Heykeller Müzesi'ni Ziyaret Etti - Haberler

ESKİŞEHİR (ANKA) - Eskişehir'de düzenlenen bir panele katılmak üzere kente gelen TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kerem Kılıçdaroğlu ve gazeteci Özlem Gürses, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni ziyaret etti.

Odunpazarı Kent Konseyi tarafından düzenlenen "Yeniden Demokrasi Mümkün Mü?" konulu söyleşi ve imza günü etkinliğine katılmak üzere Eskişehir'e gelen TED Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kerem Kılıçdaroğlu ve gazeteci Özlem Gürses, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni gezdi.

Kerem Kılıçdaroğlu, babası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi liderler bölümünde yer alan balmumu heykelini de yakından inceleyerek fotoğraf çektirdi. Özlem Gürses de müzede bulunan balmumu heykeliyle poz verdi.

Müzeyi çok beğendiklerini belirten Kerem Kılıçdaroğlu ve Özlem Gürses, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in belediyecilik anlayışı ile Eskişehir'in modern bir kent kimliğine kavuştuğunu, sanata ve sanatçıya verdiği desteğin de tüm ülkeye örnek olduğunu dile getirdi.