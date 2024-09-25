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Dr. Kemal Özavcı, Neşet Ertaş'ın Sazını Gururla Saklıyor

Dr. Kemal Özavcı, Neşet Ertaş'ın Sazını Gururla Saklıyor
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Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Dr. Kemal Özavcı, merhum halk ozanı Neşet Ertaş'ın Almanya'da çaldığı sazı yıllardır büyük bir özenle koruyor. Ertaş'ın anısını öğrencilerine aktaran Özavcı, saz sayesinde müzik anlayışının nasıl değiştiğini vurguladı.

Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan Dr. Öğretim Görevlisi Kemal Özavcı, halk ozanı Neşet Ertaş'ın Almanya'da çaldığı sazı yıllardır büyük bir özenle saklıyor.

Çocukluk dönemlerinden itibaren Ertaş'ın çaldığı sazı koruyan Özavcı, Türk Halk Müziği sanatçısı merhum Neşet Ertaş'a duyguğu hayranlıkla emanetini sahiplendiğini söylüyor. Özavcı, merhum Neşet Ertaş'ın ölüm yıl dönümünde ziyaret ettiği kabrinde elinde Neşet Ertaş'ın sazını çalmanın verdiği gururu taşıdığını ve aldığı emaneti görev yaptığı Ardahan Üniversitesinde de öğrencilere anlattığını belirtti. Saza olan ilgisini anlatan ve büyük bir emaneti sahiplendiğini söyleyen Kemal Özavcı; "Yaklaşık 20 yıl üzerinde Kırşehir dışında görev yapıyorum. Müzik aşkım çocukluk dönemlerimde oluştu. Akademik çalışmalarım Orta Anadolu müziği üzerine şekillendi" dedi.

Ertaş'ın Almanya'da çaldığı saza gözü gibi bakıyor

Merhum Neşet Ertaş'ın Almanya'da çaldığı saza hayranlık duyduğunu ve gözü gibi bakarak akademik çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Özavcı, "Benim çocukluk dönemlerinde müzik ustam bir vesileyle Neşet Ertaş ile karşılaşıyor ve sazı gösteriyor. Sazın benim için değeri çok fazla. Bu saz 1997'den bu yana bende. Sazı aldıktan sonra müziğe bakış açımda da değişim oldu. Bu sazla kendimce besteler yapmaya çalışmaktayım. Akademik çalışmalarım usta ve abdallar üzerine" diye konuştu.

Özavcı ayrıca, Neşet Ertaş'ın anısını sanatını ve hatıralarını öğrencilerine saz aracılığıyla iletiyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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