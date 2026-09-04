Osimhen sakatlandı! 5 gollü nefes kesen maçın galibi Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beş gole sahne olan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı. Karşılaşmada iki kez öne geçmesine rağmen yakalanan Galatasaray, 90. dakikada Gabriel Sara'nın serbest vuruştan attığı golle üç puanı aldı.

18. DAKİKA: OSIMHEN GOL PERDESİNİ AÇTI

Galatasaray karşılaşmada 18. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Başakşehir savunmadan çıkmaya çalışırken Torreira'nın baskısıyla kazanılan top Osimhen'in önünde kaldı.

Nijeryalı golcünün ceza yayının sağından yaptığı sert vuruş üst direğe çarparak kale çizgisinin içine düştü ve yeniden oyun alanına döndü. Hakem Kadir Sağlam ilk anda oyunu devam ettirse de VAR kontrolünün ardından topun çizgiyi geçtiği belirlendi ve gol kararı verildi. Osimhen bu golle Süper Lig'deki 6. golünü kaydetti.

33. DAKİKA: OSIMHEN SAKATLANIP ÇIKTI

Galatasaray'ı öne geçiren Osimhen, ilerleyen dakikalarda sakatlık yaşadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Nijeryalı yıldız, 33. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

46. DAKİKA: LEMINA DA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-kırmızılılarda bir diğer sakatlık Mario Lemina'da yaşandı. İlk yarıda sorun yaşayan Lemina ikinci yarıya çıkamadı. Galatasaray'da Lemina'nın yerine 46. dakikada Abdülkerim Bardakcı oyuna dahil oldu.

66. DAKİKA: SHOMURODOV PENALTIDAN EŞİTLEDİ

RAMS Başakşehir, 63. dakikada Fayzullayev'in ceza sahasında Sallai'nin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Eldor Shomurodov, 66. dakikada penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi.

71. DAKİKA: TORREIRA GALATASARAY'I YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ

Galatasaray beraberlik golünün ardından yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına çevirdiği topun ardından Jakobs ile verkaç yapan Lucas Torreira, 71. dakikada fileleri havalandırdı ve skoru 2-1'e taşıdı.

76. DAKİKA: DAVINSON KENDİ KALESİNE ATTI

RAMS Başakşehir ikinci kez beraberliği yakaladı. 76. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle skor 2-2 oldu.

79. DAKİKA: UMUT BOZOK KIRMIZI KART GÖRDÜ

RAMS Başakşehir'de Umut Bozok, 79. dakikada Rafael Leao'ya yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekip karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi oynadı.

DAVINSON'UN GOLÜ OFSAYTTAN İPTAL EDİLDİ

Galatasaray, maçın son bölümünde Davinson Sanchez ile bir kez daha ağları havalandırdı. Ancak sarı-kırmızılıları öne geçirecek gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90. DAKİKA: GABRIEL SARA GALİBİYETİ GETİRDİ

Galatasaray'ın galibiyet golü 90. dakikada Gabriel Sara'dan geldi. Ceza sahası çevresinde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Brezilyalı futbolcu, doğrudan kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-3.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Galatasaray, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek sahadan üç puanla ayrıldı.