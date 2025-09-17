Dr. Habibe Güneş, TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü'nü Kazandı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından her yıl düzenlenen ve Türkiye'nin en kapsamlı bilimsel ödüllerinden biri olan TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri sonuçlandı.

Özgün tematik konular içeren ve Türkiye kaynaklı üretilmiş doktora tezlerinin değerlendirildiği ödüllerde, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Öğrencisi Dr. Habibe Güneş, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında Birincilik Ödülüne layık görüldü. Dr. Güneş ödülünü; Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in elinden aldı.

"Görsel ve fiziksel programlamaya dayalı fen etkinliklerinin öğretmen adayları üzerindeki etkilerinin karma yöntemler durum çalışmasıyla incelenmesi" başlıklı tez çalışmasıyla ödüle hak kazanan Dr. Güneş'in tez danışmanlığını Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevda Küçük üstlendi.

Bu yıl toplam 14 bilim insanının ödül aldığı program kapsamında, ödüller İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2025'te sahiplerine takdim edildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarı dolayısıyla Dr. Habibe Güneş ve tez danışmanı Prof. Dr. Sevda Küçük'ü tebrik ederek şu değerlendirmelerde bulundu: "Üniversitemizin akademik vizyonunu ve araştırma kalitesini yansıtan bu değerli başarıdan dolayı öğrencimiz Dr. Habibe Güneş'i ve tez danışmanı Prof. Dr. Sevda Küçük'ü gönülden kutluyorum. TÜBA-TEKNOFEST gibi ülkemizin en prestijli bilimsel ödüllerinden birini kazanmak, Atatürk Üniversitesinin nitelikli akademik üretim gücünün önemli bir göstergesidir. Bilim dünyasına katkı sunan her çalışma, geleceğe yön verecek nesillerin yetişmesine ışık tutmaktadır. Bu vesileyle başarı hikayemize yeni bir halka ekleyen tüm akademik camiamıza teşekkür ediyor, öğrencilerimizi benzer başarılara imza atmaya davet ediyorum." - ERZURUM