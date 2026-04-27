Dr. Derviş Nihat Arkat İlkokulunda TÜBİTAK Bilim Söyleşisi
Zonguldak Merkez Dr. Derviş Nihat Arkat İlkokulunda TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında "Bitkiler ve Hayatımız" konulu etkinlik gerçekleştirildi.

Zonguldak Merkez Dr. Derviş Nihat Arkat İlkokulunda TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında "Bitkiler ve Hayatımız" konulu etkinlik gerçekleştirildi. Programda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Çölgeçen öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşide öğrenciler; bitkilerin yaşamımızdaki önemi, doğadaki görevleri ve çevrenin korunması hakkında bilgi edinirken, program kapsamında hazırlanan mini bitki sergisi de büyük ilgi gördü. Öğrenciler farklı bitki türlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Soru-cevap bölümünde öğrenciler merak ettikleri soruları yönelterek etkinliğe aktif katılım sağladı.

Program sonunda Okul Müdürü Mustafa Girgin tarafından Prof. Dr. Hatice Çölgeçen'e ve okul yürütücüsü Didem Başkan'a teşekkür belgeleri takdim edildi.

Okul yönetimi, öğrencileri bilimle buluşturan etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
