Dr. Aziz Kemal Yüzgen Hayatını Kaybetti

Dr. Aziz Kemal Yüzgen Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uzun yıllar aile hekimliği yapan 71 yaşındaki Dr. Aziz Kemal Yüzgen hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Ulu Camii'nden kaldırılacak.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uzun yıllar aile hekimliği yapan 71 yaşındaki Dr. Aziz Kemal Yüzgen hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Ulu Camii'nden kaldırılarak Hamitler Mezarlığı'na defnedilecek.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde bulunan Ahmet Dink Aile Sağlığı Merkezi'nde uzun yıllardır hizmet veren Dr. Aziz Kemal Yüzgen (71) hayatını kaybetti. Yüzgen'in cenazesi bugün Ulu Camii'nden kaldırılarak Hamitler Mezarlığı'na defnedilecek.

Bursa Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, "Acı kaybımız Dr. Aziz Kemal Yüzgen yaşamını yitirmiştir. Cenazesi bugün (23 Haziran) öğle namazında Ulu Camii'nden kaldırılacak, Hamitler Mezarlığı'nda defnedilecektir. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Dünyanın en pahalı yiyeceği! Kilosu 45 bin lira, sadece 2 çay kaşığı üretilebiliyor

Dünyanın en pahalı yiyeceği! 45 bin liraya satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Ordusu Lübnan'a saldırdı! Evi havaya uçurdular

İsrail durmak bilmiyor! Şimdi de o ülkeye saldırdılar
İran'ın Hürmüz Boğazı kararına ABD'den ilk tepki: Çin'in büyük bedel ödeyeceği bir karar olur

Hürmüz kararına ABD'den ilk tepki: Özellikle bir ülke çok etkilenir
Yolcu otobüsünde skandal olay! Genç kadını otobanda indirip darbettiler

Genç kadını önce darbettiler, sonra yol ortasında bırakıp gittiler
Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi

Ağlama Duvarı'nda bir kişiye dua etti, dünyanın beklediği mesajı verdi
Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu

Nefes kesen seri sona erdi! İşte NBA şampiyonu
İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler

İran'a saldırı ABD'yi karıştırdı! Sokaklara döküldüler
Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış

Bu ürünleri sakın almayın! Çay diye bize bakın ne içiriyorlarmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.