Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uzun yıllar aile hekimliği yapan 71 yaşındaki Dr. Aziz Kemal Yüzgen hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Ulu Camii'nden kaldırılarak Hamitler Mezarlığı'na defnedilecek.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde bulunan Ahmet Dink Aile Sağlığı Merkezi'nde uzun yıllardır hizmet veren Dr. Aziz Kemal Yüzgen (71) hayatını kaybetti. Yüzgen'in cenazesi bugün Ulu Camii'nden kaldırılarak Hamitler Mezarlığı'na defnedilecek.

Bursa Tabip Odası tarafından yapılan açıklamada, "Acı kaybımız Dr. Aziz Kemal Yüzgen yaşamını yitirmiştir. Cenazesi bugün (23 Haziran) öğle namazında Ulu Camii'nden kaldırılacak, Hamitler Mezarlığı'nda defnedilecektir. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - BURSA